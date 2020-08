Raúl Jalil comento cuanto desembolsa Provincia en pago de sueldos

Llamativo dato deslizó ayer el gobernador Raúl Jalil en su paso por Santa María. El

mandatario se refirió a los plazos fijos que posee la Provincia para aludir que esos

recursos apenas representan dos meses de lo que se desembolsa para el pago de

sueldos a todos los empleados de la Administración Pública. Dijo que por mes, el

Estado gasta $2.500 millones en sueldos lo que representaría alrededor de $31 mil

millones anuales (12 meses más los medios aguinaldos).

Ayer, Jalil estuvo acompañado por caciques de comunidades originarias y los

intendentes de Santa María y San José, donde recorrió localidades del interior

departamental, entregó netbooks a estudiantes en conferencia con el ministro de

Educación de la Nación, Nicolás Trotta, e inauguró el nuevo sistema de iluminación

LED de la ciudad cabecera.

La visita oficial en Santa María comenzó en la localidad de Toro Yaco. Allí el

Gobernador dialogó con la prensa. Entre los temas a los que se refirió estuvo la

movilización de los sindicatos en rechazo a la reforma del Estado, los plazos fijos y

una propuesta para llevar a 37 los municipios de la provincia.

Sobre el primero de los temas, remarcó que en varias oportunidades dialogó con los

gremios y consideró que estos viven en una realidad paralela dentro de la pandemia.

“Con la pandemia, hacer movilizaciones me parece imprudente, hay que salir de la

cultura del conflicto e ir a una del encuentro”, dijo Jalil, para apreciar que los

sindicatos “viven en un mundo virtual. Pensar en movilizaciones, me parece, es de un

mundo virtual, con lo cual no estoy de acuerdo”.

En cuanto a los plazos fijos, el lord mayor de la provincia remarcó que se desconoce

el tiempo que dure la crisis por la pandemia. También sostuvo que, pese a ello, la

Provincia continúa invirtiendo en obras, se armó el monovalente Carlos Malbrán y se

evalúa la concreción de un nuevo hospital de referencia.

Así las cosas, Jalil remató: “El Estado gasta 2.500 millones de pesos en sueldos

todos los meses”, con lo cual “no podemos pensar en malgastar el dinero”. Incluso

comparó que el monto en plazo fijo representa “dos sueldos ahorrados”. La cifra en

cuestión representaría que de forma anual el Estado eroga 31.200 millones en

sueldos.

Por otra parte, el Gobernador acordó con los caciques de comunidades originarias de

la zona avanzar en la organización representativa para la conformación de un nuevo

municipio en el departamento.

“Creo que los caciques y las comunidades tienen que organizarse para gestionar

mejor ante diferentes organismos las obras y servicios que necesitan para cada lugar.

Ellos lo van a discutir y elevaremos el proyecto una vez que los caciques estén de

acuerdo”. Finalmente comentó que el dique en Toro Yaco fue descartado por cuanto

no es factible y que, en cambio, la mejor planificación sería “ejecutar obras más

pequeñas que se adecúen a los pedidos de los pobladores”.