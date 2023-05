Para ponerle un punto final a las especulaciones sobre las fechas y el tiempo de

llamado a elecciones, el gobernador Raúl Jalil ratificó que Catamarca aplicará la

simultaneidad electoral firmando el Decreto N°1233/23, con el cual se convocó a

elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 13 de agosto

y para el domingo 22 de octubre los comicios generales.

El instrumento fue rubricado el día después de que la coalición opositora Juntos

por el Cambio haya anticipado una presentación legal para que el Tribunal

Electoral de la provincia sea el encargado de la convocatoria. Es que, para la

oposición, los tiempos se habían vencido (ver aparte), opinión que no compartían

en el Gobierno puesto que insistieron que aún quedaban días de plazo.

Ya con la convocatoria materializada (aunque hasta anoche no había sido

publicada en el Boletín Oficial) el Gobierno dejó sin materia el reclamo opositor y

apuntó a mantener la posición de que existe certeza electoral en Catamarca. Esta

fue una discusión que se arrastra desde el año pasado. Antes de terminar el 2022

Juntos por el Cambio pedía precisiones sobre la fecha de elecciones, ya que la

Constitución Provincial habilita al Gobernador a convocar a elecciones para marzo,

con lo cual las Primarias se colocaban en febrero.

Desde entonces y hasta la actualidad, el jefe de Estado local señaló en reiteradas

oportunidades a la prensa que Catamarca iba a las PASO y a las Generales de

forma conjunta con Nación. Incluso hubo posicionamientos internos del oficialismo

poniendo en foco lo que implicaba el efecto arrastre de llevar candidatos locales

pegados a la fórmula presidencial del Frente de Todos. Sin perjuicio de ello, Jalil

mantuvo la decisión de acoplar los comicios locales con los nacionales.

El decreto de convocatoria rescata la Ley Provincial de PASO para la selección de

los candidatos a cargos electivos para todos los partidos políticos,

confederaciones y alianzas electorales que deseen participar en las elecciones

generales. La normativa, en su artículo 40, establece que en caso que las

Primarias y las generales provinciales fueran simultáneas con las elecciones

nacionales, se regirá por “las disposiciones del Código Electoral Nacional y de la

Ley Nacional 26.571, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Simultaneidad

de Elecciones (Nacional 15.262)”.

A la vez, toma esta última normativa para remarcar que la misma “regula de forma

específica lo atinente a la simultaneidad de los actos electorales nacionales y

provinciales, estableciendo que las provincias (…) podrán realizar sus elecciones

provinciales y municipales simultáneamente con las elecciones nacionales, bajo

las mismas autoridades de comicio y de escrutinio”.

Del segundo artículo de esa ley se desprende el fundamento del Gobierno

respecto a que aún no se vencieron los plazos. En este sentido, la norma nacional

dispone que las provincias que apliquen la simultaneidad “deberán así comunicarlo

al Poder Ejecutivo Nacional con una antelación de por lo menos 60 días a la fecha

de la elección nacional”. Además esto va vinculado a lo que ordena el artículo 14°

de la Ley Provincial de PASO. Allí se dispone que el Poder Ejecutivo convocará a

elecciones Primarias “con una antelación no menor a los 60 días corridos del acto

eleccionario”.

¿Qué se elegirá?

Por otra parte, el decreto de convocatoria especifica los cargos y su número para

cada elección. Así, en agosto se elegirán candidatos a Gobernador y

Vicegobernador, 20 a diputados provinciales (y seis suplentes) y ocho a senador

en los departamentos de Ambato, Andalgalá, Belén, Capital, Fray Mamerto Esquiú,

Pomán, Santa Rosa y Valle Viejo. De allí surgirán los candidatos para el domingo

de 22 de octubre. En tanto, el decreto invita a las Municipalidades a adherir

disponiendo las pertinentes convocatorias para ambos comicios.