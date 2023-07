Durante su visita al departamento Valle Viejo, ocasión en la cual pudo observar el

avance de algunas obras, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, brindó una serie

de declaraciones respecto a minería, municipios y lo que fue el éxito de la Fiesta

del Poncho.

Así, Jalil, en un primer momento, precisó la importancia que tienen las obras que

se vienen ejecutando, como ser el teatro chacarero, que se realiza con fondos

nacionales y provinciales, las más de 1.100 conexiones a la red de cloacas o las

obras de veredas realizadas con fondos provinciales. “La verdad que, si se trabaja

en equipo, la Nación, la Provincia y el Municipio, uno ve que Catamarca sigue

creciendo”, enfatizó.

Asimismo, ante la consulta sobre si se pueden llegar a finalizar obras los próximos

meses, sostuvo que “no hay que trabajar para las elecciones, hay que trabajar

porque tenemos que trabajar”. “Lo que se termine se termina y lo que no, lo vamos

a continuar, esa es la decisión política”, expresó, para luego agregar: “Hay que

seguir con el plan, aquí hay un plan, un proyecto político que empezó Lucía

(Corpacci) y que ahora lo continuamos, que tiene que ver con las cuentas fiscales,

con el plan de obras públicas.

”Nosotros nos dedicamos a trabajar, a la gestión y la elección es una circunstancia

que uno tiene que trabajar y estamos trabajando, pero miramos siempre el futuro:

el futuro es tener un plan y al plan lo estamos ejecutando”, remarcó.

Al ser consultado en la TV Pública sobre la Fiesta Nacional e Internacional del

Poncho finalizada el pasado domingo, el Gobernador agradeció a quienes

trabajaron para la fiesta más importante de los catamarqueños, destacando el

éxito de la misma.

Adelantó que hoy tendrá un desayuno con los artesanos y que allí se expondrá

una idea sobre el Predio Ferial Catamarca.

Puntualmente, el primer mandatario precisó: “Yo creo que el Predio Ferial está

chico, ha quedado chico. El Pre Viaje nacional, Facundo Arana, todo lo que se ha

invertido, la verdad que todo regresa. Yo creo que hay que hacer el centro del

espectáculo afuera, eso es lo que pienso, pero vamos a discutir y el centro donde

hoy se hace el espectáculo hacerlo un centro de exposición”.

De esa forma, argumentó, se duplica el espacio para expositores y en algún lugar

distinto se hará el espectáculo.

Jalil reiteró, finalmente, que todo será materia de diálogo con los artesanos.

Municipios

En otro orden de cosas y respecto a los municipios, el Gobernador indicó:

“Estamos todos mejorando y estamos ayudando a todos los intendentes de todos

los partidos políticos, también es una visión de no confrontación, de diálogo, y esa

es una visión de este proyecto político que tiene un plan de inversión muy

importante para toda Catamarca”.

Minería

En cuanto a la visita del presidente del directorio de Y-TEC e YPF Litio, Roberto

Salvarezza, dijo que llevó a cabo una amplia agenda en la provincia, al tiempo que

mencionó que con él mismo están trabajando en la cadena de industrialización del

litio en la Mesa de Litio que integran, junto a Catamarca, los gobernadores de

Jujuy, Gerardo Morales, y de Salta, Gustavo Sáenz. Respecto a la

industrialización, el Gobernador dijo que “no es un proyecto que se puede hacer

de un día para el otro, pero se está trabajando, se está planificando”.

Otro de los puntos a los cuales refirió el primer mandatario provincial fue al

anuncio del financiamiento internacional otorgado a la empresa Allkem para que

invierta 180 millones de dólares en el proyecto de litio Sal de Vida.

Tras explicar cómo se otorgó este financiamiento por parte del Banco Mundial a la

empresa minera, Jalil sostuvo que “para los que dicen que no hay inversiones, que

no hay seguridad jurídica, en Catamarca hay mucha inversión, muchísima

inversión, y es la primera vez que hay un crédito a una empresa de litio, a una

empresa privada, y es un orgullo que sea la Argentina, que sea Catamarca”.