Raul Jalil firmará un decreto para frenar gastos

El efecto sanitario del coronavirus se expandió para llegar a la cuestión económica

local. La enfermedad, aparte de ser perjudicial para los seres humanos, lleva como

arrastre que la economía se paralice. A ello se debe sumarle la deuda del país con el

FMI. La provincia no queda exenta de ambos factores al punto tal de que no habría

aumento para los empleados públicos puesto que primero se busca garantizar el

pago de sus haberes.

En este contexto de crisis, se prevé que el gobernador Raúl Jalil decrete hoy la

emergencia en materia financiera. Este instrumento contendrá las primeras medidas

oficiales para contener los gastos. Además, el mandatario dialogó con representantes

de los otros dos poderes del Estado -el Legislativo y el Judicial- sugiriéndoles que se

adhieran. Ya para la semana que viene el Gobierno apuntará a conformar un comité

de seguimiento.

En diálogo radial, el jefe de Estado local comentó que el efecto que está teniendo el

coronavirus “perjudica el crecimiento económico” y más aún en la situación que

atraviesa la Argentina. “La enfermedad nos traerá muchísimos inconvenientes” indicó

para acotar que a nivel global “ya se está hablando de más de un 2 por ciento de

caída del Producto Bruto lo que tendrá un efecto negativo en la economía”.

Así las cosas, Jalil destacó que los empleados de la administración pública tuvieron,

inclusive en enero, el último impacto de la cláusula gatillo de un 2 por ciento. En este

orden de ideas rescató que los trabajadores estatales tuvieron un incremento salarial

en torno al 53,5 por ciento en el último año y que la política salarial de la cláusula

gatillo viene aplicándose hace tres años.

Además, se atajó trayendo a colación que la recaudación en la provincia cayó más

del 10 por ciento en comparación a nación. En definitiva, indicó que “no tenemos

ninguna posibilidad de tomar alguna determinación en un contexto internacional

grave”. Es que, según esgrimió, “en este contexto nosotros tenemos que cuidar y

garantizar el pago de sueldos en tiempo y forma”.

El mandatario sostuvo que los haberes de los empleados públicos “están

relativamente bien” puesto que “dentro de lo que han sido los últimos tres años han

recuperado poder adquisitivo”. Sobre este eje, resaltó que “ahora, lo que yo tengo

que cuidar es poder pagar los sueldos; me encantaría como gobernante, al igual que

el presidente, poder determinar un aumento de sueldos”.

El Gobernador insistió que “es un momento muy difícil” lo que implicará que la

Provincia tome “medidas muy drásticas”. En este orden de ideas, adelantó que hoy

estaría firmando un decreto de emergencia con las restricciones del gasto para el

normal funcionamiento del Estado. “Si hay que ser austeros, hay que empezar por

casa”, dijo para recordar que entre las medidas se cortará la telefonía corporativa en

casi todas las áreas del Ejecutivo -se exceptuarán a salud y a seguridad-. Incluso se

baraja la opción de bajar el sueldo de los funcionarios del Ejecutivo.

“Mañana estaría el decreto terminado y voy a invitar al poder Judicial y al poder

Legislativo a que se adhieran”, expresó. Según señaló el mandatario, los miembros

del máximo tribunal de Justicia “están dispuestos a adherirse al decreto”.

Si bien destacó que “tenemos la ventaja de no tener deuda externa porque la

exgobernadora ha sido muy prolija en la administración de los recursos, línea en la

que vamos a continuar, voy a firmar el decreto con las medidas que vamos a tomar

para garantizar el pago de sueldos”.

Además, dentro de ese instrumento se instará a la conformación de un comité de

crisis “invitando a los poderes del Estado a hacer un seguimiento”. “Voy a cuidar el

salario de la gente, vamos a ver qué podemos hacer por los sectores que ya están

siendo afectados”, agregó.

En tanto, el Gobernador destacó que dentro de su gestión mermaron el número de

funcionarios en comparación a la de Lucía Corpacci pese a contar con mayor número

de ministerios. “Nosotros estamos con menos funcionarios que antes, se ha rebajado

bastante. Al menos unas 200 personas”, dijo.