Raul Jalil insistirá con reformar la Constitución Provincial tras las elecciones generales

El Gobernador también abordó otros temas tanto locales y nacionales.

La reforma de la Constitución es un tema que viene siendo esquivo tanto para el

Poder Legislativo como para el Ejecutivo, pues pareciera ser que siempre se avanza

hacia un acuerdo y luego existen retrocesos y el proyecto reformista queda en un

impasse.

Si bien la reforma de nuestra Carta Magna siempre está en el tapete, el que adelantó

que luego de las elecciones generales insisti-rá con este punto fue el propio

gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Resulta que el primer mandatario fue consultado sobre las críticas lanzadas desde la

oposición referidas a que el oficialismo no quiere debatir. Jalil consideró que “el

debate tiene que ser después del 14 (de noviembre), pero seriamente, reformando

nuestra Constitución. Ahí voy a ver la intención del debate o no, esa es una opinión

personal”.

“Creo que necesitamos una reforma de la Constitución. Lucía -por Corpacci- la

presentó, nosotros vamos a insistir después del 14 y será el gran desafío de los

catamarqueños. Obviamente vamos a invitar a la oposición, a los que quieran,

porque también la lógica amigo-enemigo no funciona y creo que eso es muy

importante para poder dialogar y hacer un marco de consenso para dis-cutir las

políticas públicas”, puntualizó.

Luego reseñó: “Creo que hay que invitar a la oposición a un debate después del 14

para ponernos de acuerdo en algunas políti-cas públicas, más allá del resultado de la

elección, creo que va a ser fundamental una reforma de la Constitución en la cual nos

dé ciertos parámetros, como ser la reelección indefinida (sic). Después del 14 voy a

invitar a la oposición, como los invitó Lucía en su momento, a una Reforma de la

Constitución”.

Por otra parte, Jalil fue consultado en El Talión sobre lo instalado desde la oposición,

que refiere que se necesita contar con se-nadores nacionales para que la

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no cuente con quórum propio en la

cámara alta. Ante esto, el Gobernador puntualizó: “Hablé con la vicepresidenta, pero

de gestión hablo con el Presidente y los ministros. (…) Creo que la instalación de que

la vicepresidenta maneja todo es una instalación mediática.

”Tenemos un presidente que es el que está conduciendo el país, que es Alberto

Fernández; tenemos un Frente de Todos en que está Cristina Fernández de Kirchner,

que es una líder política muy importante para nuestro frente político; pero el que

conduce la Argentina es Alberto Fernández”, dijo.

Asimismo, el gobernador Jalil se refirió al proceso de la deuda externa Argentina,

explicando que generalmente cuando saca deuda “es para pagar gasto corriente,

como fue el proceso de Macri. Si uno analiza qué obra pública tuvo Catamarca, ya

que tanto hablan ahora de la política nacional, no hubo viviendas: las hizo Lucía con

fondos propios. Si uno analiza caminos, tampoco”.

El problema que tiene el país, dijo Jalil, es que se ha tomado deuda y “no ha ido a

obra pública, ha ido a especulación, nos que-damos con la deuda y sin la obra

pública”. En este punto se preguntó: “¿Qué obra se hizo con el Plan Belgrano?”. Y él

mismo res-pondió que la única obra fue la ruta Andalgalá – Belén.

“La deuda que tenemos se gastó en especulación financiera, eso fue el gobierno de

Macri, fue especulación financiera. La política que estamos teniendo nosotros ahora

es de obra pública para mejorar la productividad”, dijo.

Luego, sobre la situación de las personas que perciben un plan o programa de

empleo, manifestó que al salir de la pandemia “te-nemos que reconvertir muchas

ayudas que teníamos y que la gente pueda pasar de un plan. Ya sacó la Nación para

Uocra y cose-cheros el Plan Empalme, y nosotros vamos a hacer lo mismo a nivel

provincial. Nosotros no tenemos muchos planes de trabajo, pero sí que puedan

trabajar en la parte privada, que haya un enganche”.

En lo que refiera al trabajo virtual de la Administración Pública, el Gobernador

manifestó que para que se dé el trabajo desde ca-sa se debe reformar la ley nacional

y hacerla más flexible.