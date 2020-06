Raúl Jalil no descarta que se pueda recibir pacientes de Covid-19 de otras provincias

Luego de que días atrás, la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Palladino, se refiriera a la posibilidad de que Catamarca pueda auxiliar a provincias que necesiten derivar pacientes de Covid-19 ante una saturación de sus sistemas de salud, el gobernador Raúl Jalil dejó en claro su postura. En conferencia de prensa, el mandatario fue consultado al respecto y respondió que no descartaba ayudar a las provincias en caso de que lo necesiten, ya que consideraba que las otras jurisdicciones también tendrían una actitud similar, en caso de que Catamarca sea la que necesita el auxilio.

En ese marco, Jalil destacó el trabajo coordinado y solidario que existe entre los diferentes gobernadores y el Gobierno nacional y sostuvo: “Nosotros tenemos que ser solidarios, así como la Nación nos ha entregado equipos de respiradores, ecógrafos, etcétera”.

“Creo que el mundo y la pandemia va a traer un mundo más solidario después de que pase y en eso yo no descarto ni que La Rioja o Tucumán nos ayuden, en el caso que nosotros necesitemos, ni nosotros ayudarlos a ellos en caso de que lo necesiten o también a los hermanos chilenos. Creo que tenemos que entender que vivimos en un solo mundo”, opinó.

“Hoy, ninguna provincia lo necesita. Están con el sistema de salud sólido, pero mañana, tanto nosotros como esas provincias podemos llegar a tener algunos problemas y vamos a ser solidarios, como estamos siendo ahora. Tenemos que vivir en un mundo solidario, con todos los controles, con todos los protocolos y, en caso de que haya una saturación en otra provincia, como la podemos tener nosotros, porque no estamos exceptos, vamos a ser como hasta ahora, solidarios. Estamos en un mundo más solidario y tenemos que aprender de esta crisis”, insistió.

Por otra parte, Jalil se refirió a la fase de distanciamiento social que atraviesa la provincia y comentó que pidió a las autoridades del COE que realicen algunos cambios “porque necesitamos de la responsabilidad de un pequeño porcentaje de la población que no lo estamos teniendo y hay que ir acomodando eso”.

Consultado sobre cuáles serían los cambios, respondió: “A nivel provincial, vamos a seguir igual en lo que son las fronteras. Se permite el ingreso de alimentos y de lo que permiten los decretos nacionales, pero acá hemos notado que hay una parte muy pequeña de la sociedad que todavía no tiene la conciencia de los grave de esta enfermedad. Vemos que los comercios la mayoría cumple y vemos que, tal vez, los restaurantes no lo están cumpliendo bien, así que vamos a tomar las medidas que sean necesarias”.