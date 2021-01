Raul Jalil no descartó que puedan haber nuevas restricciones

Las nuevas restricciones horarias tomadas en el marco de la prevención del COVID19, sumadas a las multas que se triplicaron por no cumplir las disposiciones vigentes,

el uso obligatorio del barbijo, reuniones sociales, etc., fueron materia de un análisis

de los sectores de la sociedad.

Fue el propio gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien se refirió a las medidas

tomadas. Con respecto a la circulación horaria, el primer mandatario explicó:

“Nosotros pensamos que cuando baja la circulación, baja la cantidad de contagios,

baja la cantidad de internados en terapias comunes, terapia intermedia, bajan los

asintomáticos y tendría que bajar de paciente en terapia intensiva”.

Sobre las multas, Jalil mencionó que a lo ya dado a conocer, desde el Gobierno se

están evaluando otras sanciones. “Como a los empleados públicos, se puede adherir

a los empleados municipales: (se evalúa que) si hacen fiestas en lugares que hayan

alquilado, también tengan una severa sanción en lo que refiere a la contratación con

el Estado. También para los proveedores. (…) En líneas generales, tenemos que ser

responsables”, dijo Jalil.

Asimismo, comentó que habló con proveedores a los cuales les suspendieron fiestas

y dejó en claro que debe haber una sanción junto a la concientización.

En cuanto a la situación del sistema sanitario, el Gobernador mencionó cómo están

los hospitales, adonde “los médicos están cansados” e inclusive decidieron tomarse

una licencia o “renunciar al cargo” porque “es un estrés muy preocupante, y nosotros

los ciudadanos tenemos que ser muy prudentes”.

“Nosotros estamos pasando la primera ola después de un año, porque lo demás ha

sido controlado. Entonces, como es nuestra primera ola de contagio después de casi

un año, tenemos que cuidar la situación epidemiológica”, señaló. “El gran problema

son las juntadas de los jóvenes, se los debe concientizar. Vamos a tener unos meses

más con restricciones”.

“Lo que hay que tratar es que cada uno esté en un domicilio o trate de pernoctar

adonde tenga que pernoctar”, dijo.

En lo relacionado con la posibilidad de volver a Fase Roja, Jalil mencionó: “No

descarto que llegado el otoño tengamos mayores restricciones”.

Gobernar en pandemia

Otra de las consultas realizadas a Raúl Jalil en Estación La Brújula fue cómo se

gobierna en pandemia. “En el primer año, dijo, junto a los municipios y los

organismos nacionales y provinciales, se debieron adecuar a la situación, aunque

“prácticamente no hemos tenido pandemia en el 2020”.

Test antígenos

Con respecto a los test antígenos que se podrían realizar a quienes ingresan a la

provincia, Raúl Jalil sostuvo que se está hablando con los Colegios de Bioquímicos y

de Médicos y con el personal del Laboratorio Central para ver qué medidas se

tomarán. “Lo que yo no quiero es que las personas que ingresen a Catamarca tengan

que pagarlos, prefiero que los pague el Estado, porque sino estaríamos

promocionando que los que se puedan pagar ingresen a Catamarca”.

Sobre las medidas que se tomarán, se podría decidir en la jornada de hoy. Dada la

cantidad de test antígenos que se necesitarían, se firmaría un convenio. El

Gobernador hizo mención a la deuda en dólares que discuten otras provincias, pero

estimó que Catamarca, al no tener, debe manejar con “prudencia” todas las

negociaciones que se vayan a realizar, porque “el Estado va a tener que seguir

asistiendo por seis meses más”.

Seguidamente relacionó la situación actual con la economía, considerando que hay

que cuidarla y destacando que hay obras públicas nacionales y provinciales que se

ejecutan o que se licitan.

También destacó que se han prorrogado las ayudas económicas a los trabajadores

de la cultura, de turismo, a los hoteleros por tres meses más y “en ese sentido el

Estado está cumpliendo un rol importante”.