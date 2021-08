Raúl Jalil ratificó que “la minería tiene que ser uno de los ejes para sacar el país adelante”

Raúl Jalil, gobernador de la provincia, sostuvo que “Catamarca es esencialmente

turística agroindustrial y minera”, destacando en el caso de la minería que juntos a

sus pares de Jujuy, Salta y el Gobierno Nacional pusieron en marcha la “Mesa del

Litio”.

En ese punto, remarcó que litio “es muy importante”, porque tiene que ver con el

cambio tecnológico y el medio ambiente motivo por el cual “estamos teniendo

inversiones muy importantes”. A la par de estos proyectos mineros, Jalil hizo

referencia que hay proyecto de oro y cobre que “están encaminados”.

“Las inversiones en minería son a largo plazo por lo tanto requieren mucho estudio

previo”, agregando que la provincia “tuvo Bajo la Alumbrera y la gente no mejoro su

calidad de vida, pero ahora desde el Gobierno de Lucía –por Corpacci- y

continuamos nosotros, estamos haciendo a través del fideicomiso de regalías

mineras, puentes, caminos, paneles solares, un montón de obras que mejorarán la

calidad de vida de la gente”.

“Se transforma un recurso no renovable en un recurso renovable, con inversiones en

colonias, agricultura y turismo”, dijo, para luego indicar que “Alumbrera no genero las

expectativas que la gente esperaba. No obstante, ahora todas las regalías mineras

por una ley que envié a la legislatura, va a un fideicomiso para dotar de más

transparencia. También obligamos a las empresas a hacer un fideicomiso como en

otros lugares del mundo para hacer obra pública”.

A la par de esto, analizó que “se está cambiando y revirtiendo la mirada de la minería

y para que nos sirve. La provincia y muchas del país como San Juan, Jujuy y Salta

estamos encaminados. La minería tiene que ser uno de los ejes para sacar el país

adelante sobre todo por la necesidad de divisas extranjeras”.

Consultado sobre si existen proyectos de modificar algún componente impositivo o

beneficio para la minería a nivel nacional, Jalil dijo que “sé que están trabajando

sobre un proyecto de grandes inversiones mineras y también para pequeñas

inversiones para dar seguridad jurídica”.

Asimismo, consideró que los recursos naturales son de las provincias después de la

reforma del 94, pero que a través de la conformación de la “Mesa del Litio” están

“viendo que vamos a tener muchas inversiones en las tres provincia. Estamos

encaminados a ser uno de los principales ejes de la economía argentina”.

Sobre una “Liga de provincias mineras”, el gobernador destacó que hay

conversaciones entre Chile – Jujuy, pero que “primero tenemos que avanzar en lo

nuestro las tres provincias con participación de la nación. Es importante que la gente

venga y conozca cuál es la extracción y como se hace”.

Finalmente, sobre el consenso para la actividad minera, Raúl Jalil dijo que “nunca en

la minería, como en actividades como la soja u otros proyectos, va a tener el

consenso total de la población. Se necesita que tenga el consenso suficiente y que el

resultado sea positivo, nosotros a eso lo tenemos”.