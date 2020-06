Raúl Jalil se comprometió con la intersindical a realizar cambios en la reforma

Sorpresivamente, el gobernador Raúl Jalil decidió adelantar el encuentro previsto con el FUSSI (Frente de Unidad y Solidaridad Sindical) para ayer y recibió a los gremios en el Centro de Innovación. En la reunión, el gobernador se comprometió a realizar algunas modificaciones al último proyecto de reforma laboral, que se le presentó a los sindicatos y se acordó un nuevo encuentro para el próximo lunes, por lo tanto, se volvió a aplazar la presentación de la iniciativa en la Legislatura.

Luego de la segunda marcha realizada por el FUSSI, en contra de la reforma que impulsa el Gobierno, Jalil buscó calmar los ánimos y acercar posiciones. En este sentido, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, declaró que el rencuentro se podría calificar como positivo “si el Gobierno respeta lo que hablamos en la reunión”.

“Podemos decir que nos están escuchando. El proyecto va por su cuarta modificación y todo esto gracias a la lucha de los compañeros, sino esto ya hubiera salido como ellos lo habían hecho originalmente y se pudo lograr que el proyecto no afecte a los trabajadores, como iba a pasar si lo mandaban como estaba hecho al principio”, señaló el gremialista a LA UNIÓN.

Sin embargo, aclaró que la intersindical continúa en estado de alerta porque “mientras no esté todo firmado, no podemos confiarnos”.

En el marco de las negociaciones, el Gobierno se comprometió a entregarle hoy a los gremios el nuevo proyecto de reforma, en el que figurarían las modificaciones consensuadas anoche. Durante el fin de semana, los representantes sindicales analizarán el borrador y el próximo lunes, volverán a reunirse con el gobernador, para hacer conocer su opinión del proyecto y plantear modificaciones, si así lo creen necesario.

Al respecto, Arévalo comentó que si se logra un acuerdo en la próxima reunión, se solicitará al gobernador que se firme un acta compromiso con la instersindical de estatales, en donde se plasme que el proyecto respetará las modificaciones acordadas con los gremios.

Entre los cambios planteados por el FUSSI, se encuentra la voluntariedad de la licencia prejubilatoria y el régimen de concursos para ingresar al Estado, depende la función que se busca cubrir.