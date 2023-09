Ayer, en Belén, el vicepresidente del PJ y candidato a la reelección de gobernador

por Unión por la Patria (UP), Raúl Jalil, junto a la senadora nacional y presidenta

del peronismo provincial, Lucía Corpacci, y el candidato a intendente en la ciudad

de Belén, Cristian Yapura, participaron del acto de asunción de las nuevas

autoridades del Consejo Departamental justicialista en ese departamento del

oeste.

Allí, aclarando que no se trataba de un acto de campaña, hubo un mensaje claro y

en sintonía: recuperar para el peronismo la gestión de la ciudad de Belén

(actualmente en manos del radical Daniel “Telchi” Ríos) y conservar la

representación departamental en la Cámara de Senadores (en este caso, con la

candidatura de Soledad Blas).

En la oportunidad, Yapura, el profesional médico que ganó las PASO quedándose

con la candidatura en UP, invitó a todas las líneas del partido y a quienes fueron

precandidatos a trabajar en unidad para que “el 22 de octubre estemos festejando

nuestro regreso al gobierno de la municipalidad”. Por su parte, Marcelo Villagrán,

quien asumió como presidente del Consejo Departamental del PJ, dijo tener la

confianza de “que a partir de diciembre, de cinco pasaremos a hacer seis los

intendentes del peronismo con Yapura en la ciudad, y vamos a dar un batacazo en

las otras tres comunas que son gestionadas por la oposición provincial”.

Luego fue el turno de Jalil. El mandatario que busca su reelección se comprometió

a gestionar un Polideportivo como el “Gigante” en Tinogasta y acompañar “todas

las ideas que tenga Cristian”. Eso sí, mencionó que esto puede avanzar “si somos

Gobierno nacional, provincial y municipal” como línea política. “Necesitamos que

Sergio Massa sea nuestro presidente, seguir junto con a Rubén Dusso y Lucía a

nivel provincial, que Soledad sea la senadora y Cristian el próximo intendente de

Belén”, ilustró.

En tanto, aludió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, para cuestionar

sus propuestas. En este sentido, pidió que se reflexione sobre el perjuicio que

tienen propuestas como “cerrar jardines de infantes, o que los jóvenes tengan

armas, o cerrar el mercado con Brasil”. “El mejor espacio político que va a

defender a la gente y al norte argentino es el de Alberto Fernández, Cristina

Fernández, Sergio y los gobernadores”, subrayó.

Además, sugirió a la militancia que “no piensen que ganamos la elección -en

referencia a las PASO-, piensen que la perdimos y trabajen en ese sentido”. “Les

pido que voten la lista completa, trabajen como si hubiéramos perdido, vayan a

buscar cada voto, hablen con los jóvenes y piensen cuántas personas pueden

quedar sin trabajo por las medidas que proponen otros espacios políticos”,

exclamó Jalil.

En tanto, Corpacci convocó a “hacer realidad que Belén vuelva a estar en manos

de un gobierno peronista, no permitan que sigamos apartados y aislados”. La

exmandataria también aludió a Milei para remarcar que “tenemos que tener

gobernantes que se ajusten a derecho, que respeten la democracia, no podemos

permitir otra vez la violencia y el autoritarismo”. Así, le dijo a la militancia que salga

a pedir el acompañamiento “a Sergio Massa, a Raúl Jalil y también pidan y

trabajen para que Yapura pueda ser el intendente y para que Soledad sea la

senadora departamental”.