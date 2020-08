Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso recibieron a Horacio Gutiérrez y Eduardo Córdoba

El gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso recibieron al senador y al

intendente de Andalgalá, Horacio Gutiérrez y Eduardo Córdoba, para dialogar sobre

los terrenos que retornan a manos del Estado para ser reconvertidos en oficinas de

CAMYEN y un polo productivo.

El Senado aprobó las leyes para expropiar 200 hectáreas que pertenecían Ocean

Park y estaban en desuso ya que la empresa no invirtió en la construcción de las

instalaciones que había proyectado. También se aprobó una ley de similar tenor para

el denominado estanque “Los García,” que ahora servirá para regar la producción

agropecuaria del distrito Chaquiago.

Estas dos iniciativas habían sido propuestas por el senador Horacio Gutiérrez a

mediados de 2019, y posteriormente dialogadas con el intendente electo Eduardo

Córdoba. En el caso de Ocean Park, una parte del terreno será reconvertida en las

instalaciones de CAMYEN, mientras que el resto será usado para generar producción

hortícola.

Por otro lado, en el caso del estanque, esto fue un pedido de productores y regantes

ya que el mismo no estaba en uso y muestra capacidad de almacenamiento para

regar los campos de Chaquiago.

“Andalgalá no es sólo minería, sino que también tiene una importante rama de

producción agropecuaria que debemos potenciar con todas las herramientas que

tenemos a disposición. Quiero destacar el trabajo de los senadores que aprobaron

los proyectos porque evaluaron la situación y estuvieron de acuerdo en dar un nuevo

perfil a estas dos propiedades que ahora pasarán a manos del Estado. Estamos

hablando de 200 hectáreas que estaban en desuso y que ahora podrán reconvertirse

en campos productivos que generen trabajo para más andalgalenses”, aseguró el

gobernador Jalil.

Por otro lado, el mandatario celebró que una parte de los terrenos que vuelven a

manos del Estado sean utilizados para las instalaciones de CAMYEN.

“CAMYEN tiene que tener su sede en Andalgalá, así como YMAD ahora tiene que

estar ubicada en Catamarca. Estas dos circunstancias van a reforzar no sólo la

cercanía con el campo productivo, sino también la manera en que se produce y

genera trabajo para Andalgalá”, explicó el gobernador.

En Recreo

Raúl y el equipo de gobierno recorrieron la jurisdicción del municipio de Recreo para

inaugurar obras y dialogar con los vecinos.

En una primera etapa, el equipo participó de la inauguración de la capilla de San

Roque, que había sufrido graves daños durante un fuerte temporal en 2017. En este

espacio se ejecutaron obras de recuperación de la estructura principal y refacción de

las instalaciones con un aporte del Gobierno provincial y mano de obra del municipio

recreíno.

Luego, el equipo se trasladó a la localidad de El Suncho para analizar las obras de

refacción y puesta en valor que se realizarán en la capilla y el espacio en general,

teniendo en cuenta la pronta beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

Finalmente, el gobernador y el equipo de gobierno entregaron dos módulos

habitacionales en la ciudad de Recreo y recorrieron la obra de un nuevo espacio

público que se construye sobre un terreno en desuso del ferrocarril.