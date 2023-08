Reaparecio Gómez y cargo contra Fama, Marchioli y Ávila

El diputado provincial y presidente de la UCR, Alfredo Machioli, también fue cuestionado por Gómez. “Yo lo dije en su momento, no podía estar en los dos cargos (como precandidato y como presidente de la UCR). Eso no fue bueno, porque dejamos a alguien que indudablemente no dejó que los radicales tuvieran la oportunidad de participar. Hoy Alfredo va a tener un trabajo importante si quiere sacar adelante el radicalismo porque en su momento priorizó su candidatura”, dijo y continuó: “En ese momento quedamos en manos del diputado Luis Fadel, que no llegó a cumplir las expectativas”.

“Queríamos que el radicalismo llegue a la unidad o que conforme listas con la mayor cantidad de aquellos radicales que vienen trabajando hace muchos años e incorporar al peronismo disidente e independientes que en su momento se acercaron a trabajar”, sostuvo.

Luego, también apuntó a dirigentes nacionales que, según planteó, interfirieron en el armado de las listas locales. “No debemos permitir que se vuelva a repetir lo que con algunos dirigentes, como es el caso de Alfredo Cornejo de Mendoza, que llama para decir quiénes van a ser los candidatos. Cornejo perdió la candidatura a presidente en su provincia y nos viene a decir a nosotros quién va a ser el candidato. Hay gente que recorre la provincia que creo que muchos radicales e independientes querían votar y que no estuvieron en las listas. Eso también es otra de las causas por las que la UCR perdió votos. El radicalismo catamarqueño debe pensar en la provincia para ver cómo mejoramos ”, sostuvo.

Finalmente, aprovechó para apuntar a Víctor Quinteros, que pidió la renuncia de los principales candidatos de Juntos por el Cambio. “No estoy a favor de sacar trapos al sol y decir que uno es esto o aquello. Creo que no es bueno y eso nos ha llevado a los radicales a lo que estamos pasando hoy”, dijo.

“Tenemos mucho para trabajar y hacer para en la próxima poner los mejores candidatos para que salgan a la cancha. Creo que va a ser un trabajo difícil donde vamos a ver cuál de los radicales se dedica a trabajar y a recorrer la provincia como lo hice yo, a pesar de todos los problemas que he tenido dentro del radicalismo”, manifestó.