PADECE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Lucas Carrizo señaló que la medicación la necesita de por vida y que tiene un costo de 600 mil pesos.

Lucas Carrizo, residente en la localidad de Chumbicha, Capayán, es paciente diagnosticado con esclerosis múltiple y reclama que desde hace dos meses el Programa Federal Incluir Salud (ex ProFe) no le hace entrega de la medicación para el tratamiento de su enfermedad.

Además, necesita de otros medicamentos por las complicaciones en su estado general, propias de la patología y que se le hace imposible comprar con los recursos económicos que cuenta.

Al respecto, Carrizo en diálogo, comentó “tengo una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y la gente de Incluir Salud, ex Profe no me hacen entrega de la medicación desde hace dos meses, y es la medicación que yo tengo de por vida y no es la primera vez que me hacen esto, ya perdí la cuenta de las reiteradas veces que sucede. Es una medicación que sale más de seiscientos mil pesos y así también como otros medicamentos que se me hacen imposible comprar por mis recursos económicos, la entrada que tengo es mi pensión que es de 28 mil pesos y una ayuda del municipio de Chumbicha que le dan a mi señora de 5 mil pesos y es por eso que me cuesta comprar la medicación”.

“Yo presento siempre los papales para que me den la medicación antes que termine la anterior, pero bueno siempre hay demora. Además, gasto mucha plata porque cada tres meses me tengo que hacer dos resonancias que son carísimas y me tengo que hacer muchos chequeos médicos y presento los papeles y es la nada misma, es una burocracia, me contestan que ellos presentaron todo que Nación no la envía”, aseguró.

En esa línea, agregó que “entonces me tienen con muchas vueltas y ya me cansé la verdad porque siempre es lo mismo y esto no me pasa solo a mí hay mucha gente que pasa por lo mismo. La medicación de alto costo es Flingodimol, así que la verdad necesito ayuda también porque tengo otra medicación que comprar”.

“Mi situación es muy complicada, sólo espero que los del programa escuchen esto y me solucionen pronto lo de la medicación porque por mi estado de salud no puedo prescindir de ella. También apelo a la solidaridad de la sociedad o a quien pueda darme alguna ayuda en mi situación”, subrayó.

Para ayudar

Por último, Lucas Carrizo dijo que quien pueda ayudarlo e interiorizarse de su situación se comunique a su celular 3834-802232. Por ayuda, su CBU es 0140000703100016436736, Alias: lucas8588.

Fuente: El Chasqui Digital

