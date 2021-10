Recomiendan hacer un uso racional de la energía

El ingeniero Antonio Ramaci, asesor del Ente Regulador de Servicios Públicos y

docente en la Universidad Nacional de Catamarca, brindó recomendaciones para

hacer un uso racional de la energía.

En ese sentido, expresó que “nosotros tenemos varios años en esta temática y uno lo

nota por reclamos que hace el usuario común y esto tiene que ver con el desarrollo

sustentable en el uso de la energía que se manifiesta pudiendo usar los recursos

presentes, pero sin entorpecer el futuro”.

“Es interesante hablar, dar charlas en esta época del año porque ya vienen los

calores, sobre todo en esta región y con el calor aumenta la necesidad de enfriar el

ambiente. Lo primero es el aire acondicionado y, lamentablemente, el usuario común

y los comercios lo notan en el incremento de la factura, entonces la idea de hablar

estos temas es saber qué hacer para actuar antes porque la queja es tengo los

mismos artefactos y la factura me vino el doble que la anterior”, afirmó.

En esa línea agregó: “Por ahí no es que haya subido la tarifa, sino que los aparatos

por la época usan más energía, entonces la idea es ver qué puede hacer el usuario.

Uno siempre puede ahorrar en pequeñas escalas, una de las cosas que puede hacer

el usuario es tener idea de qué aparatos son los que consumen más energía”.

“Por ejemplo, lo típico es el aire acondicionado donde uno en forma reiterada

escucha que no hay que poner el aire por debajo de 24 porque no va a enfriar más,

pero sí va a gastar más, esa es una sugerencia. Luego las otras cosas son más

comunes como no dejar la heladera abierta, o no poner elementos calientes, otra

sugerencia es que lo ideal es planchar en una hora determinada toda la ropa junta”,

indicó.

Por último, Ramaci señaló que “al usuario es importante recordarle este tipo de cosas

para así lograr un ahorro de energía que en realidad después se va a traducir en un

ahorro económico”.

Usar la energía de forma más efectiva pasa por concientizar cuánta desperdiciamos

a diario, así como la fuente que la provee. Ser consumidores responsables es

emplearla en actividades necesarias con el mínimo de consumo posible.

Un principio esencial para el uso eficiente de la energía es conocer cómo funcionan

los diferentes equipos que utilizamos y los electrodomésticos, cuánto consumen de

electricidad y cómo podemos aprovecharlos. Es importante leer los manuales del

fabricante en cada caso.