Kacey Musgraves, St. Vincent, Lil Wayne y otros artistas también tendrán lanzamientos exclusivos para el mes de abril.

El Record Store Day 2022 se celebrará el sábado 23 de abril, y ya se ha publicado la lista de títulos de este año. Entre los artistas con ofertas exclusivas está la embajadora mundial del Record Store Day, Taylor Swift, que lanzará un vinilo de 7″ de “The Lakes”. Otros lanzamientos destacados son los EPs “Brilliant Adventure” y “Toy” de David Bowie; una nueva re-edición de “Live Seeds” de Nick Cave & The Bad Seeds; un picture disc de “Star-Crossed” de Kacey Musgraves; un LP naranja de “The Nowhere Inn” de St. Vincent; un lanzamiento en CD de “Sorry 4 the Wait” de Lil Wayne; un lanzamiento en vinilo de “Sorry 4 the Weight” (Deluxe Edition) de Chief Keef; y más.

Este día de festejo vuelve a ser un asunto muy especial después de que la celebración de las ediciones 2020 y 2021 no se pudieran realizar en varios lados por la pandemia, y esta vez se anuncia un día extra para la edición de este año, el 18 de junio. Será para los títulos que forman parte de la celebración del Día de la Tienda de Discos pero que por razones más allá del control, no pueden llegar a las tiendas para la fecha del 23 de abril , según el sitio web del Día de la Tienda de Discos. Esto se debe a los atrasos por la pandemia que hay todavía hasta la fecha en las fabricas que prensan los vinilos.

La pagina del Record Store Day comunica : “ En este 2022, hay un Record Store Day, el 23 de abril. Estamos convencidos de que las tiendas han aprendido y se han adaptado en los últimos años y están preparadas para recuperar los elementos de un Día de las Tiendas de Discos “tradicional”, las bandas y la cerveza y la diversión y la gente y cualquier parte de la fiesta que les guste, de forma que se sientan cómodos ellos y sus clientes “.

