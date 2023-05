En dialogo con El Esquiú.com, le presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca,

Fernanda Rosales, se refirió al pedido Unión Cívica Radial, que le solicitó el día

miércoles una audiencia a la Corte para “intercambiar ideas” y “fortalecer la

independencia del Poder Judicial respecto de los demás poderes”.

En este sentido, la magistrada explicó que “la Corte, por su institucionalidad, no

podría entrevistarse con un partido político como tal”. “Con otras representaciones

institucionales u otros poderes del Estado, sí. Se podría, por ejemplo, a través de

las comisiones de la Cámara de Diputados, o con un bloque en parlamentario. Si

la idea es discutir las leyes que entran en la Legislatura, esa sería la manera”.

Las autoridades del partido centenario (Alfredo Marchioli, presidente; Luis Fadel,

vice primero, y Alicia Paz, vice segunda) argumentaron que la Justicia es

fundamental para cualquier sistema democrático y esencial, para garantizar la

igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Sin perjuicio de ello, señalan que “en

este último tiempo, hemos sido testigos de numerosos problemas y deficiencias en

la Justicia provincial, lo que ha afectado negativamente la confianza y la

percepción del público sobre la capacidad del sistema para garantizar un valor tan

esencial como lo es la justicia”.

En el documento presentado, los líderes boinablanca solicitaron el encuentro con

los integrantes de la Corte para “abordar temas inherentes y de importancia

respecto a la reforma judicial de nuestra provincia, que en nuestro humilde

entender debe ser planteada bajo una mirada integral y de pluralidad de

opiniones”.

La Corte le pide al Ejecutivo que le acerque el proyecto de reforma judicial

Rosales, manifestó que aún no tuvieron acceso a ningún proyecto ni del Poder

Ejecutivo ni del Legislativo, pero que sería bueno que lo hagan público.

“Hemos tenido reuniones en otras oportunidades, pero con respecto a este tema

en particular no. Nosotros solicitamos si nos podían acercar los proyectos para

poder tener una opinión. No podemos opinar sobre algo que no conocemos”, dijo

la magistrada y agregó que solo sabe “lo que salió en los medios de comunicación

y lo que se manifestó en la Asamblea el 1° de Mayo”.

“Si es de interés que nosotros participemos, que yo creo que debe ser así porque

la participación debe ser amplia y de todos los operadores del sistema judicial,

sería muy bueno que esos proyectos lleguen al conocimiento de todos”, culminó.