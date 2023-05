Si bien la reforma judicial impulsada por la Provincia tras el anuncio del

gobernador Raúl Jalil el primero de mayo aún no se ha materializado en un

proyecto, El Esquiú.com pudo conocer de diversas fuentes cuáles serían algunos

de los ejes sobre los que se apuntaría a modificar. Para el caso, desde el Ejecutivo

mencionaron cómo sería la forma para dotar de autonomía al Ministerio Público

Fiscal. En este sentido, el proyecto que eventualmente sería enviado a la

Legislatura le daría la posibilidad al Procurador de elevar un presupuesto anual

separado de la estructura de fondos de la Corte de Justicia.

Sucede que, por ley, la persona que esté como Procurador es a la vez presidente

del Ministerio Público. Además, entre las funciones que debe cumplir el Procurador

se encuentra la de representar al Ministerio Público ante el máximo tribunal de

justicia y continuar la intervención de fiscales en las causas que se eleven a la

Corte. Ahora bien, la idea de que el Procurador tenga una proyección propia de

fondos le daría autonomía, ya que no participaría de forma directa la Corte cada

año cuando arma el presupuesto general del Poder Judicial.

Por otra parte, aunque sin abandonar la reforma judicial, fuentes de Casa de

Gobierno comentaron cuál sería una parte de la Carrera Judicial. En este caso,

comentaron que se apuntaría a establecer que tanto el ingreso al Poder Judicial

como a la Policía Judicial sea mediante concurso. Además, el borrador de la

iniciativa que arma el Gobierno contemplaría un régimen de ascensos dentro de la

Justica. En esta línea, trascendió que se apunta a un concurso abierto. La

intención con esto es ampliar la participación, evitando así que sea exclusiva de

empleados judiciales.

Observatorio

Por otra parte, desde Casa de Gobierno rescataron que se avanza con la creación

de un Observatorio Provincial de la Justicia, espacio de investigación, análisis y

estudio de la situación en lo que hace al servicio de justicia en Catamarca.

Este Observatorio lo integrarán personas de diferentes disciplinas con

conocimiento en el tema de la justicia y desempeñarán sus funciones ad-honorem.

Es decir, sin recibir un salario por participar del Observatorio. Estos, a su vez,

tienen la misión de recopilar los datos del servicio de justicia para luego traducirlo

en información objetiva y confiable. Así, se nutrirá al diseño y gestión de políticas

públicas que servirán para identificar cuáles son las prioridades dentro de la

Justicia para dar respuestas a la sociedad.

Además, el Observatorio difundirá la información que haya recopilado sobre el

servicio de justicia. Se contempla que los resultados de sus investigaciones y

estudios sean incorporados en diferentes informes del Estado provincial. Inclusive,

se apunta a que fomente la organización y celebración de debates públicos donde

participen instituciones, organizaciones, representantes de organismos públicos y

privados y académicos.

Dentro de la conformación del Observatorio hay un dato destacable: toda la

información estadística generada tiene carácter público. Dicho de otra forma, el

acceso a esta información no puede ser rechazado por nadie.