Relevamiento: Docentes en desacuerdo con la modificación del estatuto durante el aislamiento

El Sindicato de Docentes de Catamarca (Sidca) realizó la primera asamblea virtual

para conocer la opinión de educadores sobre la modificación del Estatuto Docente

Un total de 1026 docentes respondieron el cuestionario para dejar sentada su opinión

sobre el proceso que inició semanas atrás.

Entre los puntos consultados se encuentran las prioridades en el momento de la

modificación de la normativa, la consideración sobre si se debe avanzar en este

momento con el proceso y los aspectos que la docencia pide que los gremios

incluyan.

La primera pregunta que realiza la encuesta consiste en si el educador está de

acuerdo con la modificación del Estatuto, el 43,8 respondió que no es conveniente en

este momento, mientras que en segundo lugar con el 25,8 por ciento dijo que se

debe avanzar en la reforma sin perjudicar ningún decreto, al tiempo que el 19,7

señala que la modificación del Estatuto debe realizarse pospandemia y el menor

porcentaje, el 10,6 por ciento, considera que debe discutirse ahora y finalizar una vez

que los docentes se reintegren a la actividad.

En este sentido, Sergio Guillamondegui, comentó sobre la postura de los

educadores: “Las respuestas es que la reforma no es conveniente y que debe

realizarse pospandemia, la negativa por la sumatoria de las respuestas consideran

que no se debe avanzar en la reforma ahora” (sic).

En la consulta sobre qué desean que el gremio que los representa priorice en el

proceso de modificación de la normativa, el 55,4 eligió la estabilidad laboral, mientras

que el 29,3 por ciento pide priorizar el salario y el 8,4 por ciento restante el pago de

deudas.

En la asamblea virtual, desde el Sidca consultan a la docencia sobre si consideran

que previo a cualquier reforma se debe dar estabilidad laboral. En primer lugar, con

el 52,5 por ciento, señalan que se debería realizar titularización docente, mientras

que el 29,5 prefiere la titularización por concurso y en último lugar, con el 18 por

ciento de los votos, respondieron que puede esperar.

Sobre la participación de los gremios ante el avance del Gobierno en discutir la

reforma del Estatuto, el 94,6 por ciento de los participantes de la asamblea virtual

considera que las entidades sindicales deben participar y oponerse a todo lo que

perjudique sus derechos, haciendo presentaciones legales, mientras que el 6,4 opinó

que no deben participar de las reuniones.

Consultados sobre si están de acuerdo con la realización de concursos de directivos

y supervisores, el 73,2 por ciento opinó que sí, mientras que el 24,5 considera que

no, y el resto que deben llevarse a cabo en otro momento.

De los 1026 docentes participantes, el 44,6 pertenece al nivel Secundario, el 33 al

Primario, el 11,4 por ciento al Inicial, en tanto que el resto desempeña tareas a la

Superior, Adultos, Especial y docentes que se encuentran sin trabajo.

En escuela cercana

Otra de las consultas que realizó Sidca a la docencia fue sobre la iniciativa de unificar

la tarea docente en un solo establecimiento, a esto el 43,2 por ciento respondió que

está de acuerdo si no disminuye su salario, en tanto que el 30 por ciento dijo no estar

de acuerdo y el 26,8 restante considera que no es el momento de discutir el tema.