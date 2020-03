Restringen el ingreso a capital y municipios

El Gobierno de la provincia anunció en conferencia de prensa que toda persona que ingrese a Catamarca afrontará controles sanitarios y de información sobre el lugar de procedencia en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (ex Sussex), será el único punto de ingreso y control, allí concurrirán todos los ingresos que pasen por los puestos camineros y quienes lleguen a la provincia por el aeropuerto Felipe Varela. También funcionará como

lugar de aislamiento para extranjeros que ingresen a Catamarca. El operativo de restricción es para evitar el ingreso de personas con sospechas del virus Covid-19 y la proximidad de los últimos casos detectados como en Salta y Jujuy.

El anuncio fue dado desde Casa de Gobierno, donde los ministros de Seguridad, Hernán Martel, de Salud, Claudia Palladino, y de Comunicación, Guillermo Andrada, dieroninformación actualizada sobre la situación epidemiológica.

En la ocasión, Martel pidió responsabilidad y compromiso de todos, también en relación con el asueto administrativo otorgado por decreto, el ministro de Seguridad pidió responsabilidad a la población y reiteró el pedido de que la gente «se quede en su casa».

Además, Martel aseguró que las sanciones a las personas que no cumplan la cuarentena serán muy duras y que la policía de la provincia, a través de la División de Ciberdelito, están trabajando para identificar a todas aquellas personas que realicen denuncias falsas y mensajes falsos.

Mientras confirmó que formalizaría una denuncia penal contra una persona que regresó de un viaje al exterior de una de las denominadas “zonas de riesgos” e incumplía con la cuarentena establecida para dichos escenarios. En ese orden, explicó que la Policía trabaja las 24 horas, “y nos damos con personas irresponsables que deberían estar en sus casas. Nos llama mucho la atención que quienes saben que deben hacer el aislamiento no lo hagan. Es la primera denuncia que formalizaremos, y cuando detectemos otros casos actuaremos de la misma manera”.

Pidió también a la ciudadanía que si toma conocimiento de una violación del aislamiento obligatorio de personas que regresaron de zonas de circulación viral del COVI-19 o estuvieron en contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado, realicen la denuncia a través de la línea habilitada para tal fin: 383-4023070.

El funcionario hizo hincapié en el posible daño que puede generar una persona que viole el aislamiento, o de difundir información falsa a través de redes sociales. Al respecto, precisó que además del desgaste que ésta puede generar en el personal afectado a las tareas de prevención y contención, que deben destinar tiempo y recursos actuando a partir de información falsa, puede producir temor infundado en la población.

Medidas en municipios

Siguiendo las medidas anunciadas por el Gobierno Provincial, pasado el mediodía de ayer los departamentos de Fray Mamerto, Valle Viejo, y Andalgalá cerraron sus accesos y mediante decreto los jefes comunales dieron a conocer que ninguna persona foránea ingresará a sus departamento sin previo control sanitario y en algunos casos fueron más allá y anunciaron que no ingresará ninguna persona que no habite en su territorio.

De este modo, la decisión más polémica fue en Valle Viejo por el cierre de la Ruta Nacional N°38 a la altura del ingreso al departamento, allí quienes llegan a la provincia por el Norte deben ingresar por la circunvalación tal como lo establece la decisión provincial, la polémica surge ante el impedimento total de ingresar por la zona al departamento, sobre todo porque no se tuvo en cuenta a los pobladoras del Portezuelo, Santa Cruz y Huaycama,

quienes tampoco pueden libremente ingresar a la zona urbana del departamento al que pertenecen.

La intendenta Susana Zenteno explicó que esta medida “es principalmente para cuidarnos, estamos abocados a eso, a cuidarnos entre nosotros, no nos tienen que enojar las medidas que se tomen porque es lo mejor para la sociedad”.

Además, insistió en la importancia de tomar conciencia sobre los cuidados que deben tener los ciudadanos para prevenir la pandemia del COVID-19. “Tenemos que tomar conciencia de lo que estamos atravesando, tenemos que ser solidarios, quedarnos en la casa, y así todo va a salir bien”, manifestó

Al mediodía el intendente de Andalgalá Eduardo Córdoba prohibió el ingreso a todas las personas que no residan en Andalgalá hasta el 31 de marzo del corriente año.El intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez tomó la misma medida y también el municipio de Pomán solo abrió el paso para los residentes en Pomán y Andalgalá.

En el municipio de El Rodeo también se implementó un control Sanitario estricto frente a la Cabina de Información Turística, allí Personal de Turismo, CAPS y Policía de la Sub-Comisaria de El Rodeo trabajan en conjunto en el marco por lo dispuesto por el intendente Armando Seco Santamarina. La ruta Provincial Nº 16 que une las

Localidades de El Rodeo y La Puerta se encuentra cerrada a la altura del badén de Calle Las Orquideas, eso implica que todos aquellos que circulen desde La Puerta hacia El Rodeo deberán llegar hasta la rotonda de la Ruta Prov. Nº 4. y deberán pasar por el control sanitario. Luego, el jefe comunal amplió el decreto para impedir el ingreso

de los que no son residentes.

Además, hoy comenzará el Operativo Preventivo vehicular en la localidad de Los Altos, para controlar el ingreso de todas las personas provenientes de otras provincias y que lo hagan en vehiculos particulares, camiones de transporte y colectivos de larga y corta distancia.