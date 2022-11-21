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CATEGORÍA: UNICA FEMENINO
Fecha 7 Fixture Cat. UNICA

LIBERAL ARG. LIBRE

FOMENTO 2-3 9 DE JULIO; SAN LORENZO 1-3 CHACARITA; POLICIAL 1-1 SOEM

CATEGORÍA:UNICA

Fecha 6 Fixture Cat. UNICA

POLICIAL LIBRE; FOMENTO 3-0 SANTA CRUZ; UTA 1-1 GRAL PAZ; LA ESTACION – C.E.C;

ZONA «B»

Fecha 6 Fixture Cat. UNICA

DEP. JUVENTUD 1-1 UTHGRA; CAI-SA 1-0 NINO (NP); SOEM 2-2 JUV. DE LA FALDA

CATEGORÍA: MAXI

ZONA «A»

Fecha 6 Fixture Cat. MAXI

CHACARITA 0-3 LAS PIRQUITAS; CAI-SA 4-1 FOMENTO; SOEM 6-0 LOS AMIGOS

INTERZONAL

REV 4-1 MADERERA

ZONA «B»

Fecha 6 Fixture Cat. MAXI

DEP. JUVENTUD 2-2 SAN LORENZO; TESORIERI 2-0 UTA; SALTA CENTRAL 0-0 LIBERAL ARG.

INTERZONAL

REV 4-1 MADERERA

CATEGORÍA: SUPER MAXI

Fecha 6 Fixture Cat. SUPER MAXI

POLICIAL LIBRE

LAS PIRQUITAS 3-5 CAI-SA; SOEM 2-2 UTHGRA; LOS AMIGOS 4-0 BCO CATAMARCA

ZONA «B»

Fecha 6 Fixture Cat. SUPER MAXI

SAN RAMON 1-2 SAN LORENZO; NINO 3-2 CHACARITA; LA ESTACION – UTA; POLICIAS RET. 1-0 TESORIERI

CATEGORÍA: SUPER SENIOR

SEMIFINAL (VUELTA)
Local Res. Visitante
Categoría SUPER SENIOR 1º AL 4º LUGAR
NINO P=(3) 3-2 REV P=(4); CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS
Categoría SUPER SENIOR 5º AL 8º LUGAR
POLICIAS RET. 1-0 TESORIERI; CAI-SA 1-1 C.E.C
ZONA «A»

Cat. SUPER SENIOR

UTHGRA 0-2 SIND.VIAL; GRAL. PAZ 0-1 SANTA CRUZ

INTERZONAL

SAN LORENZO 2-0 BANCO NACION

ZONA»B»

SUPER SENIOR

SOEM 1-3 FOMENTO; EL AUTENTICO 1-1 UTA

INTERZONAL

SAN LORENZO 2-0 BANCO NACION

CATEGORÍA MÁSTER
Fecha 3 Fixture Cat. MASTER

PUESTO 1º AL 6° LUGAR

CIRCULO MEDICO 2-0 9 DE JULIO; INDEPENDIENTE 0-3 BANCO NACION; NINO 1-1 EL AUTENTICO

Fecha 3 Fixture Cat. MASTER

PUESTO 7º AL 11° LUGAR

LIBRE LIBERAL ARG.; LOS AMIGOS 1-4 C.E.C; TESORIERI 0-3 GRAL. PAZ

CATEGORÍA: SUPER MASTER
Fecha 13 Fixture Cat. SUPER MASTER

UTA 7-0 TESORIERI; C.E.C 7-2 9 DE JULIO; BCO CATAMARCA 0-2 CIRCULO MEDICO; POLICIAL RET. 2-2 LIBERAL ARG.

CATEGORÍA: GRADUADOS

Fecha 3 Fixture Cat. GRADUADOS

PUESTOS DEL 1° AL 6° LUGAR

POLICIAS RET. 1-1 FOMENTO; MADERERA 0-3 C.E.C «B»; REV «B» 0-0 REV «A»

Fecha 3 Fixture Cat. GRADUADOS

PUESTOS DEL 7° AL 10° LUGAR

LOS AMIGOS 0-2 LIBERAL ARG.; C.E.C «A» 0-5 ASTRADA

Fuente: El Chasqui Digital

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