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Fecha 7 Fixture Cat. UNICA

ZONA «A»

LIBRE SANTA CRUZ

SALTA CENTRAL 2-1 GRAL. PAZ

SAN LORENZO 9-1 POLICIAL

MADERERA 0-2 BANCO NACION

ZONA «B»

Fecha 7 Fixture Cat. UNICA

C.E.C 2-2 CAI-SA

LIBERAL ARG. (S) BCO CATAMARCA

TESORIERI 3-2 DEP. JUVENTUD

INTERZONAL

SIND. VIAL (S) 9 DE JULIO

ZONA «C»

Fecha 7 Fixture Cat. UNICA
NINO JUV. DE LA FALDA
SAN RAMON 4-2 FOMENTO
EL AUTENTICO CIRCULO MEDICO

Fecha Susp. N° 6 Cat. UNICA (05/10/2022)
CIRCULO MEDICO 1-3 SAN RAMON

ZONA «D»

Fecha 7 Fixture Cat. UNICA

ODONTOLOGOS 3-1 UTHGRA

LA ESTACION 1-0 SOEM

UTA – LOS AMIGOS

CHACARITA – REV

Fecha 7 Fixture Cat. MAXI

ZONA «A»

BANCO NACION 7-0 LOS AMIGOS

NINO (RP) CHACARITA

CIRCULO MEDICO (RP) JUV. DE LA FALDA

INTERZONAL
LAS PIRQUITAS 1-0 CAI-SA

Fecha Susp. N° 6 Cat. MAXI (05/10/2022)

INTERZONAL
CIRCULO MEDICO 3-0 LIBERAL ARG.

ZONA «B»

Fecha 7 Fixture Cat. MAXI

SAN LORENZO 0-2 POLICIAS RET.

SANTA CRUZ 1-1 EL AUTENTICO

LIBERAL ARG. (RP) C.E.C

INTERZONAL

LAS PIRQUITAS 1-0 CAI-SA

Fecha Susp. N° 6 Cat. MAXI (05/10/2022)

INTERZONAL
CIRCULO MEDICO 3-0 LIBERAL ARG.

ZONA «C»

Fecha 7 Fixture Cat. MAXI

REV 5-2 POLICIAL

TESORIERI (RP) ASTRADA

BCO CATAMARCA 5-0 FOMENTO

INDEPENDIENTE 2-1 SOEM

ZONA «D»

Fecha 7 Fixture Cat. MAXI

SALTA CENTRAL 3-1 DEP. JUVENTUD

MADERERA 0-2 UTHGRA

9 DE JULIO (RP) UTA

ODONTOLOGOS 2-0 SAN RAMON

Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI

ZONA «A»
LIBRE LIBERAL ARG.
LA ESTACION 1-1 9 DE JULIO
POLICIAS RET. 2-1 LOS AMIGOS
BANCO NACION 2-0 DEP. JUVENTUD

ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI
UTHGRA 3-0 TESORIERI
SALTA CENTRAL 2-0 JUV. DE LA FALDA
POLICIAL 1-4 SAN RAMON
REV 1-1 ASTRADA

ZONA «C»
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI
BCO CATAMARCA 1-2 MADERERA
ODONTOLOGOS 9-0 LAS PIRQUITAS
NINO (RP) UTA
SANTA CRUZ 2-2 EL AUTENTICO
Fecha Susp. 6 Cat. SUPER MAXI (05/10/22)
SANTA CRUZ 2-0 BCO CATAMARCA
ZONA «D»
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI
SIND. VIAL (RP) CHACARITA
CAI-SA (RP) SAN LORENZO
C.E.C 1-0 SOEM
CIRCULO MEDICO (RP) FOMENTO
Fecha Susp.N° 6 Cat. SUPER MAXI (05/10/22)
CIRCULO MEDICO 0-3 SIND. VIAL

Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR

ZONA «A»

MADERERA (RP) JUV DE LA FALDA

9 DE JULIO (RP) SAN LORENZO

LOS AMIGOS (RP) CIRCULO MEDICO

ZONA «B»

Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR

C.E.C 3-0 CAI-SA

LAS PIRQUITAS 6-1 TESORIERI

FOMENTO 0-1 POLICIAL

ZONA «C»

Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR

SALTA CENTRAL 6-2 GRAL. PAZ

ODONTOLOGOS 1-1 SOEM

BANCO NACION 1-1 UTHGRA

ZONA «D»

Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR

INDEPENDIENTE 1-0 LA ESTACION

POLICIAS RET. 5-1 DEP. JUVENTUD

ASTRADA (RP) NINO

Fecha 7 Fixture Cat. SUPER SENIOR

ZONA «A»
REV (RP) UTA
UTHGRA 1-0 FOMENTO
CIRCULO MEDICO (RP) LOS AMIGOS
BANCO NACION (RP) NINO
INTERZONAL
GRAL.PAZ (RP) CAI-SA
ZONA «B»

Fecha 7 Fixture Cat. SUPER SENIOR

SANTA CRUZ 1-2 EL AUTENTICO

TESORIERI (RP) C.E.C

SAN LORENZO 2-0 SIND. VIAL

POLICIAS RET. 1-0 SOEM

INTERZONAL

GRAL. PAZ (RP) CAI-SA

Fecha 7 Fixture Cat. MASTER

ZONA «A»

GRAL. PAZ LIBRE

CIRCULO MEDICO 5-1 LIBERAL ARG.

NINO (RP) 9 DE JULIO

ZONA «B»

Fecha 7 Fixture Cat. MASTER

INDEPENDIENTE 3-0 TESORIERI

EL AUTENTICO 6-0 LOS AMIGOS

C.E.C 2-3 BANCO NACION

Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MASTER

UTA 2-0 LIBERAL ARG.

POLICIAL RET. 1-3 CIRCULO MEDICO

BCO. CATAMARCA 1-0 C.E.C

9 DE JULIO 5-1 TESORIERI

Fecha 7 Fixture Cat. GRADUADOS

ZONA «A»

C.E.C «B» 2-0 ASTRADA

LIBERAL ARG. 0-4 FOMENTO

INTERZONAL
REV «B» 4-1 REV «A»

Fecha Susp. 6 Cat. GRADUADOS (05/10/22)

INTERZONAL
C.E.C «A» 1-6 C.E.C «B»

ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. GRADUADOS
C.E.C «A» 2-0 LOS AMIGOS
MADERERA 1-2 POLICIAS RET.
INTERZONAL

REV «B» 4-1 REV «A»

Fecha Susp. 6 Cat. GRADUADOS (05/10/22)

MADERERA 0-2 REV «B»

C.E.C «A» 1-6 C.E.C «B»

Fuente: El Chasqui Digital

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