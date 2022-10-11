Fecha 7 Fixture Cat. UNICA
ZONA «A»
LIBRE SANTA CRUZ
SALTA CENTRAL 2-1 GRAL. PAZ
SAN LORENZO 9-1 POLICIAL
MADERERA 0-2 BANCO NACION
ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. UNICA
C.E.C 2-2 CAI-SA
LIBERAL ARG. (S) BCO CATAMARCA
TESORIERI 3-2 DEP. JUVENTUD
INTERZONAL
SIND. VIAL (S) 9 DE JULIO
ZONA «C»
Fecha 7 Fixture Cat. UNICA
NINO JUV. DE LA FALDA
SAN RAMON 4-2 FOMENTO
EL AUTENTICO CIRCULO MEDICO
Fecha Susp. N° 6 Cat. UNICA (05/10/2022)
CIRCULO MEDICO 1-3 SAN RAMON
ZONA «D»
Fecha 7 Fixture Cat. UNICA
ODONTOLOGOS 3-1 UTHGRA
LA ESTACION 1-0 SOEM
UTA – LOS AMIGOS
CHACARITA – REV
Fecha 7 Fixture Cat. MAXI
ZONA «A»
BANCO NACION 7-0 LOS AMIGOS
NINO (RP) CHACARITA
CIRCULO MEDICO (RP) JUV. DE LA FALDA
INTERZONAL
LAS PIRQUITAS 1-0 CAI-SA
Fecha Susp. N° 6 Cat. MAXI (05/10/2022)
INTERZONAL
CIRCULO MEDICO 3-0 LIBERAL ARG.
ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. MAXI
SAN LORENZO 0-2 POLICIAS RET.
SANTA CRUZ 1-1 EL AUTENTICO
LIBERAL ARG. (RP) C.E.C
INTERZONAL
LAS PIRQUITAS 1-0 CAI-SA
Fecha Susp. N° 6 Cat. MAXI (05/10/2022)
INTERZONAL
CIRCULO MEDICO 3-0 LIBERAL ARG.
ZONA «C»
Fecha 7 Fixture Cat. MAXI
REV 5-2 POLICIAL
TESORIERI (RP) ASTRADA
BCO CATAMARCA 5-0 FOMENTO
INDEPENDIENTE 2-1 SOEM
ZONA «D»
Fecha 7 Fixture Cat. MAXI
SALTA CENTRAL 3-1 DEP. JUVENTUD
MADERERA 0-2 UTHGRA
9 DE JULIO (RP) UTA
ODONTOLOGOS 2-0 SAN RAMON
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI
ZONA «A»
LIBRE LIBERAL ARG.
LA ESTACION 1-1 9 DE JULIO
POLICIAS RET. 2-1 LOS AMIGOS
BANCO NACION 2-0 DEP. JUVENTUD
ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI
UTHGRA 3-0 TESORIERI
SALTA CENTRAL 2-0 JUV. DE LA FALDA
POLICIAL 1-4 SAN RAMON
REV 1-1 ASTRADA
ZONA «C»
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI
BCO CATAMARCA 1-2 MADERERA
ODONTOLOGOS 9-0 LAS PIRQUITAS
NINO (RP) UTA
SANTA CRUZ 2-2 EL AUTENTICO
Fecha Susp. 6 Cat. SUPER MAXI (05/10/22)
SANTA CRUZ 2-0 BCO CATAMARCA
ZONA «D»
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MAXI
SIND. VIAL (RP) CHACARITA
CAI-SA (RP) SAN LORENZO
C.E.C 1-0 SOEM
CIRCULO MEDICO (RP) FOMENTO
Fecha Susp.N° 6 Cat. SUPER MAXI (05/10/22)
CIRCULO MEDICO 0-3 SIND. VIAL
Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR
ZONA «A»
MADERERA (RP) JUV DE LA FALDA
9 DE JULIO (RP) SAN LORENZO
LOS AMIGOS (RP) CIRCULO MEDICO
ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR
C.E.C 3-0 CAI-SA
LAS PIRQUITAS 6-1 TESORIERI
FOMENTO 0-1 POLICIAL
ZONA «C»
Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR
SALTA CENTRAL 6-2 GRAL. PAZ
ODONTOLOGOS 1-1 SOEM
BANCO NACION 1-1 UTHGRA
ZONA «D»
Fecha 7 Fixture Cat. SENIOR
INDEPENDIENTE 1-0 LA ESTACION
POLICIAS RET. 5-1 DEP. JUVENTUD
ASTRADA (RP) NINO
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER SENIOR
ZONA «A»
REV (RP) UTA
UTHGRA 1-0 FOMENTO
CIRCULO MEDICO (RP) LOS AMIGOS
BANCO NACION (RP) NINO
INTERZONAL
GRAL.PAZ (RP) CAI-SA
ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER SENIOR
SANTA CRUZ 1-2 EL AUTENTICO
TESORIERI (RP) C.E.C
SAN LORENZO 2-0 SIND. VIAL
POLICIAS RET. 1-0 SOEM
INTERZONAL
GRAL. PAZ (RP) CAI-SA
Fecha 7 Fixture Cat. MASTER
ZONA «A»
GRAL. PAZ LIBRE
CIRCULO MEDICO 5-1 LIBERAL ARG.
NINO (RP) 9 DE JULIO
ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. MASTER
INDEPENDIENTE 3-0 TESORIERI
EL AUTENTICO 6-0 LOS AMIGOS
C.E.C 2-3 BANCO NACION
Fecha 7 Fixture Cat. SUPER MASTER
UTA 2-0 LIBERAL ARG.
POLICIAL RET. 1-3 CIRCULO MEDICO
BCO. CATAMARCA 1-0 C.E.C
9 DE JULIO 5-1 TESORIERI
Fecha 7 Fixture Cat. GRADUADOS
ZONA «A»
C.E.C «B» 2-0 ASTRADA
LIBERAL ARG. 0-4 FOMENTO
INTERZONAL
REV «B» 4-1 REV «A»
Fecha Susp. 6 Cat. GRADUADOS (05/10/22)
INTERZONAL
C.E.C «A» 1-6 C.E.C «B»
ZONA «B»
Fecha 7 Fixture Cat. GRADUADOS
C.E.C «A» 2-0 LOS AMIGOS
MADERERA 1-2 POLICIAS RET.
INTERZONAL
REV «B» 4-1 REV «A»
Fecha Susp. 6 Cat. GRADUADOS (05/10/22)
MADERERA 0-2 REV «B»
C.E.C «A» 1-6 C.E.C «B»
Fuente: El Chasqui Digital
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