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CATEGORÍA: ÚNICA
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría UNICA 1º AL 4º LUGAR
REV SR BCO CATAMARCA, CIRCULO MEDICO 2-0 INDEPENDIENTE

SEMIFINAL COPA DE ORO

Categoría UNICA 5º AL 8º LUGAR

SAN LORENZO SR LA ESTACION, SALTA CENTRAL 5-2 UTA

SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría UNICA 9º AL 12º LUGAR
CHACARITA 3-0 ESTUDIANTES, EL AUTENTICO 0-5 TESORIERI

SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría UNICA 13º AL 16º LUGAR

LIBERAL ARG. 3-0 SANTA CRUZ, MADERERA S BANCO NACION

FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. UNICA
COPA DE PLATA (IDA)
Categoría 1º AL 2º LUGAR
ASTRADA SR UTHGRA

Categoría 3° AL 4° LUGAR
9 DE JULIO SR CAI-SA

Categoría 5° AL 6° LUGAR

GRAL PAZ 1-2 C.E.C

Categoría 7° AL 8° LUGAR
SIND. VIAL 1-0 NINO

COPA DE BRONCE Fecha N° 3
Categoría UNICA 1° AL 4° LUGAR
FOMENTO 2-2 JUV. DE LA FALDA, DEP. JUVENTUD 1-0 POLICIAL

CATEGORÍA MAXI
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría MAXI 1º AL 4º LUGAR
CIRCULO MEDICO P=(4) 1-1 BCO CATAMARCA P=(5), SAN RAMON 2-4 JUV. DE LA FALDA.

SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría MAXI 5º AL 8º LUGAR

REV P=(4) 2-2 C.E.C P=(1), SOCIAL ROJAS P=(5) 3-3 NINO P=(4)

SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría MAXI 9º AL 12º LUGAR

EL AUTENTICO P=(1) 0-0 SIND. VIAL P=(4),SAN LORENZO 2-3 INDEPENDIENTE

SEMIFINAL COPA DE ORO

Categoría MAXI 13º AL 16º LUGAR

SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría MAXI 1º AL 4° LUGAR

TESORIERI P=(1) 2-2 9 DE JULIO P=(3), MADERERA P=(4) 2-2 LAS PIRQUITAS P=(5)

SEMIFINAL COPA DE PLATA

Categoría MAXI 5º AL 8° LUGAR

POLICIAS RET. 2-0 UTHGRA, DEP. JUVENTUD 3-2 LOS AMIGOS

SEMIFINAL COPA DE BRONCE

Categoría MAXI 1º AL 4° LUGAR

ASTRADA 0-2 CHACARITA, FOMENTO 3-2 CAI-SA

Categoría MAXI 5º AL 7° LUGAR

SOEM 0-1 SALTA CENTRAL

CATEGORÍA SÚPER MAXI
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 1º AL 4º LUGAR

DEP. JUVENTUD 3-1 POLICIAS RET., ESTUDIANTES 3-0 LIBERAL ARG.

SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 5º AL 8º LUGAR

POLICIAL 1-0 ASTRADA, CIRCULO MEDICO 2-1 EL AUTENTICO

SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 9º AL 12º LUGAR

CHACARITA 0-2 REV, 9 DE JULIO 1-5 BANCO NACION

SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 13º AL 16º LUGAR

SANTA CRUZ 1-3 LA ESTACION, FOMENTO 0-1 BCO CATAMARCA

SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría SUPER MAXI 1º AL 4° LUGAR

C.E.C 1-0 JUV. DE LA FALDA, SOCIAL ROJAS 3-0 INDEPENDIENTE

SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría SUPER MAXI 5º AL 8° LUGAR

LOS AMIGOS 2-3 SALTA CENTRAL, SAN RAMON 5-1 TESORIERI

SEMIFINAL COPA DE BRONCE
Categoría SUPER MAXI 1º AL 4° LUGAR

SOEM P=(1) 1-1 SAN LORENZO P=(4), CAI-SA P=(4) 0-0 MADERERA P=(2)

SEMIFINAL COPA DE BRONCE
Categoría SUPER MAXI 5º AL 8° LUGAR

UTA 4-1 NINO, UTHGRA 4-0 LAS PIRQUITAS

CATEGORÍA SÉNIOR
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SENIOR
COPA DE ORO

Categoría SENIOR 1º AL 2º LUGAR
CIRCULO MEDICO 4-0 REV
Categoría SENIOR 3º AL 4º LUGAR
FOMENTO 4-3 MADERERA
Categoría SENIOR 5º AL 6 º LUGAR
POLICIAS RET. 0-3 POLICIAL

Categoría SENIOR 7º AL 8º LUGAR
UTHGRA 2-3 LOS AMIGOS

Categoría SENIOR 9º AL 10º LUGAR
NINO 2-1 C.E.C

Categoría SENIOR 11º AL 12º LUGAR
SOCIAL ROJAS 0-3 INDEPENDIENTE

FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SENIOR
COPA DE PLATA

Categoría SENIOR 1º AL 2º LUGAR
SALTA CENTRAL S ASTRADA

Categoría SENIOR 3° AL 4° LUGAR
BANCO NACION 1-2 LAS PIRQUITAS

Categoría SENIOR 5° AL 6° LUGAR
9 DE JULIO 1-3 JUV. DE LA FALDA

Categoría SENIOR 7° AL 8° LUGAR
SAN LORENZO 0-4 TESORIERI

Categoría SENIOR 9° AL 10° LUGAR
CAI-SA 5-2 SOEM

Categoría SENIOR 11° AL 12° LUGAR
DEP. JUVENTUD 4-1 GRAL. PAZ

CATEGORÍA SÚPER SÉNIOR
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SUPER SENIOR
COPA DE ORO

Categoría SUPER SENIOR 1º vs 2º LUGAR
SANTA CRUZ 0-3 CIRCULO MEDICO

Categoría SUPER SENIOR 3º vs 4º LUGAR
BANCO NACION (NP) 0-1 NINO

Categoría SUPER SENIOR 5º vs 6º LUGAR
TESORIERI 2-1 INDEPENDIENTE

Categoría SUPER SENIOR 7º vs 8º LUGAR
SIND. VIAL 1-4 LOS AMIGOS

FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SUPER SENIOR
COPA DE PLATA

Categoría SUPER SENIOR 1º vs. 2º LUGAR
C.E.C 2-0 EL AUTENTICO

Categoría SUPER SENIOR 3° vs. 4° LUGAR
GRAL PAZ 0-2 UTA

Categoría SUPER SENIOR 5º vs. 6° LUGAR
FOMENTO 2-2 CAI-SA

CATEGORÍA MÁSTER
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. MASTER
COPA DE ORO (VUELTA)

Categoría MASTER 1º vs 2º LUGAR

BANCO NACION 1-0 INDEPENDIENTE

Categoría MASTER 3º vs 4º LUGAR

NINO 1-3 BCO CATAMARCA

Categoría MASTER 5º vs 6º LUGAR

CIRCULO MEDICO 1-2 EL AUTENTICO

FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. MASTER
COPA DE PLATA (VUELTA)

Categoría MASTER 1º vs 2º LUGAR

9 DE JULIO 0-1 C.E.C

Categoría MASTER 3° vs 4° LUGAR

LOS AMIGOS 2-4 LIBERAL ARG.

CATEGORÍA SÚPER MÁSTER
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MASTER 1º AL 4º LUGAR

CIRCULO MEDICO 1-3 UTA, BCO CATAMARCA 1-2 C.E.C

SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría SUPER MASTER 5º AL 8º LUGAR

POLICIAS RET. 1-0 GRAL PAZ (NP), LIBERAL ARG. 1-3 9 DE JULIO

CATEGORÍA GRADUADOS
SEMIFINAL COPA DE ORO
PARTIDO DE VUELTA

Categoría GRADUADOS 1º AL 4º LUGAR

REV “B” 1-1 C.E.C “B”, MADERERA 1-0 REV “A”

SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría GRADUADOS 5º AL 8º LUGAR
ASTRADA 3-0 LOS AMIGOS, POLICIAS RET. P=(2) 0-0 FOMENTO P=(4)

Categoría GRADUADOS 9º vs 10º LUGAR

LIBERAL ARG. 1-0 C.E.C “A”

Fuente: El Chasqui Digital

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