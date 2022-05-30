Cat. UNICA
LIBRE EL AUTENTICO, BANCO NACION 4-0 LAS PIRQUITAS, 9 DE JULIO 0-0 ASTRADA, UTA 2-1 ESTUDANTES, SALTA CENTRAL 2-2 NINO, MADERERA 1-4 SAN LORENZO, JUV. DE LA FALDA 3-0 FOMENTO, INDEPENDIENTE 2-0 DEP. JUVENTUD, SIND. VIAL 1-3 BCO. CATAMARCA, TESORIERI 1-1 C.E.C
GRAL. PAZ 1-10 CIRCULO MEDICO, UTHGRA 1-3 CHACARITA, LA ESTACION 1-2 REV, SANTA CRUZ (S) CAI-SA, POLICIAL (S) LIBERAL ARG.
Fecha Susp. N°22 Cat. UNICA (25/5/22)
MADERERA 4-3 LAS PIRQUITAS, LA ESTACION 4-4 BCO. CATAMARCA
Fecha Susp. N° 25 Cat. UNICA
ESTUDIANTES 0-1 SALTA CENTRAL
Cat. MAXI
LIBRE CAI-SA, 9 DE JULIO 2-2 NINO, SIND. VIAL 0-5 REV, UTA 0-2 SAN RAMON, ASTRADA 1-6 LAS PIRQUITAS, SOCIAL ROJAS 1-1 LIBERAL ARG., DEP. JUVENTUD 2-1 POLICIAS RET., EL AUTENTICO 3-1 FOMENTO, MADERERA 1-2 BANCO NACION, CHACARITA 0-1 SAN LORENZO, INDEPENDIENTE 2-2 SANTA CRUZ, SOEM 0-2 TESORIERI, C.E.C 2-3 JUV. DE LA FALDA, CIRCULO MEDICO 4-3 UTHGRA, LOS AMIGOS 0-1 POLICIAL, SALTA CENTRAL 0-5 BCO CATAMARCA.
Fecha Susp. N°22 Cat. MAXI (25/05/22)
EL AUTENTICO 0-0 SAN RAMON
Fecha Susp. N° 25 Cat. MAXI
SANTA CRUZ 1-1 SOEM
Cat. SUPER_MAXI
ASTRADA 1-0 SOCIAL ROJAS, UTHGRA RP BANCO NACION, EL AUTENTICO 4-0 CHACARITA, BCO CATAMARCA 0-0 SAN LORENZO, POLICIAS RET. RP INDEPENDIENTE, LOS AMIGOS 2-0 SOEM, LAS PIRQUITAS 1-3 TESORIERI, SALTA CENTRAL 0-3 CIRCULO MEDICO, LIBERAL ARG. 1-1 SANTA CRUZ
POLICIAL 0-2 DEP. JUVENTUD, CAI-SA 3-1 JUV. DE LA FALDA, MADERERA 3-4 FOMENTO, ESTUDIANTES 4-0 NINO, REV 1-0 9 DE JULIO, C.E.C 1-1 LA ESTACION, UTA 3-3 SAN RAMON
Fecha Susp. N°24 Cat. SUPER_MAXI (25/5/22)
BANCO NACION 1-3 SOCIAL ROJAS
Fecha Susp. N°25 Cat. SUPER_MAXI
SANTA CRUZ 3-2 SALTA CENTRA
CATEGORÍA: SENIOR
SEMIFINAL COPA DE ORO 3° FECHA 1º AL 12º LUGAR
INDEPENDIENTE 1-4 MADERERA
NINO 1-1 FOMENTO, POLICIAS RET. RP SOCIAL ROJAS, UTHGRA 0-1 CIRCULO MEDICO, REV 3-0 C.E.C
LOS AMIGOS 2-1 POLICIAL.
SEMIFINAL COPA DE PLATA 3° FECHA 13º AL 24° LUGAR
CAI-SA 1-3 DEP. JUVENTUD, GRAL. PAZ 2-4 JUV. DE LA FALDA, TESORIERI 3-0 SOEM, SALTA CENTRAL 8-1 SAN LORENZO, 9 DE JULIO 1-3 BANCO NACION, LAS PIRQUITAS 3-3 ASTRADA.
CATEGORÍA: SUPER SENIOR
INDEPENDIENTE 4-0 SANTA CRUZ, CIRCULO MEDICO 2-0 CAI-SA, BANCO NACION 3-3 GRAL. PAZ, NINO 2-2 TESORIERI, LOS AMIGOS 1-0 FOMENTO, UTA 1-0 C.E.C, SIND. VIAL 1-0 EL AUTENTICO.
Fecha Susp. N°22 Cat. SUPER SENIOR (25/5/22)
LOS AMIGOS (NP) 0-1 UTA
Fecha Susp. N° 23 Cat. SUPER SENIO
TESORIERI 1-1 SANTA CRUZ
CATEGORÍA: MASTER
SEMIFINAL COPA DE ORO 4° FECHA 1º AL 6º LUGAR
INDEPENDIENTE 4-1 NINO, BCO CATAMARCA 1-4 BANCO NACION, CIRCULO MEDICO 1-1 EL AUTENTICO.
SEMIFINAL COPA DE PLATA 4° FECHA 7º AL 11° LUGAR
LIBRE GRAL. PAZ, LIBERAL ARG. 0-2 C.E.C, 9 DE JULIO 2-1 LOS AMIGOS.
CATEGORÍA: SUPER MASTER
POLICIAS RET. S 9 DE JULIO, C.E.C 6-0 GRAL. PAZ, BCO CATAMARCA 0-1 UTA, CIRCULO MEDICO 7-2 LIBERAL ARG.
CATEGORÍA: GRADUADOS
REV “B” 1-1 ASTRADA, LIBERAL ARG. 0-3 MADERERA, FOMENTO 4-0 LOS AMIGOS, C.E.C “B” 8-1 POLICIAS RET., C.E.C “A” 3-4 REV “A”, C.E.C “B” 8-0 C.E.C “A”.
Fecha Susp. N°1 Cat. GRADUADOS (25/5/22)
MADERERA 6-0 LOS AMIGOS.
Fuente: El Chasqui Digital
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