Cat. UNICA
CHACARITA 4-1 CAI-SA, CIRCULO MEDICO 5-0 LIBERAL ARG., C.E.C 4-1 POLICIAL, BCO. CATAMARCA 2-1 SANTA CRUZ, DEP. JUVENTUD 0-1 LA ESTACION, FOMENTO 0-3 UTHGRA, SAN LORENZO 4-0 GRAL. PAZ, NINO 0-2 TESORIERI, ESTUDIANTES 3-0 SIND. VIAL, ASTRADA 2-1 INDEPENDIENTE, LAS PIRQUITAS 0-1 JUV. DE LA FALDA, EL AUTENTICO 2-0 MADERERA, BANCO NACION 4-0 SALTA CENTRAL, 9 DE JULIO 1-0 UTA, REV LIBRE.
Cat. MAXI
UTHGRA LIBRE, JUV.DE LA FALDA 2-0 POLICIAL, TESORIERI (S) BCO CATAMARCA, SANTA CRUZ 0-0 SALTA CENTRAL, SAN LORENZO 3-2 LOS AMIGOS, BANCO NACION 2-5 CIRCULO MEDICO, FOMENTO 4-2 C.E.C, POLICIAS RET. 5-2 SOEM. LIBERAL ARG. 0-0 INDEPENDIENTE, LAS PIRQUITAS 0-0 CHACARITA, SAN RAMON 2-0 MADERERA, REV 3-1 EL AUTENTICO, NINO 5-1 DEP. JUVENTUD, CAI-SA 2-3 SOCIAL ROJAS, 9 DE JULIO 3-1 ASTRADA, SIND. VIAL 2-0 UTA.
Cat. SUPER MAXI
REV 1-1 SOCIAL ROJAS, C.E.C 0-3 ESTUDIANTES, UTA 1-2 MADERERA, SAN RAMON 1-1 CAI-SA, LA ESTACIÓN 2-0 POLICIAL, 9 DE JULIO 0-0 LIBERAL ARG., NINO 1-2 SALTA CENTRAL, FOMENTO 7-2 LAS PIRQUITAS, JUV. DE LA FALDA 3-0 LOS AMIGOS, DEP. JUVENTUD 3-1 POLICIAS RET., SANTA CRUZ 1-0 BCO CATAMARCACIRCULO MEDICO 0-0 EL AUTENTICO, TESORIERI 3-2 UTHGRA.
Cat. SENIOR
9 DE JULIO 2-4 TESORIERI, SAN LORENZO 1-4 UTHGRA, LOS AMIGOS 3-2 REV, POLICIAL 3·0 DEP. JUVENTUD, FOMENTO 2-0 BANCO NACION, SOEM 0-4 CIRCULO MEDICO, ASTRADA 2-2 MADERERA, POLICIAS RET. 5-1 CAI-SA, INDEPENDIENTE 1-2 C.E.C, GRAL PAZ 0-2 JUV. DE LA FALDA, NINO 0-0
LAS PIRQUITAS, SOCIAL ROJAS 0-1 SALTA CENTRAL.
SUPER SENIOR
LOS AMIGOS 1·0 INDEPENDIENTE, UTA 0-3 NINO, SIND. VIAL 1-2 BANCO NACION, EL AUTENTICO 1-6 CIRCULO MEDICO, C.E.C 0-4 SANTA CRUZ, FOMENTO 1-3 CAI-SA, TESORIERI 2-1 GRAL. PAZ.
Cat. MASTER
NINO LIBRE, C.E.C 1-1 BCO CATAMARCA, 9 DE JULIO 1-0 LIBERAL ARG., CIRCULO MEDICO 8-2 GRAL. PAZ
BANCO NACION 3-1 INDEPENDIENTE, LOS AMIGOS 1- 1 El AUTENTICO.
Cat. SUPER MASTER
GRAL. PAZ 1-5 CIRCULO MEDICO, C.E.C 3-0 POLICIAS RET., LIBERAL ARG. 0-5 UTA, 9 DE JULIO 0-0 BCO CATAMARCA.
Categoría “GRADUADOS” 3º FECHA
LIBRE LOS AMIGOS, CIRCULO MEDICO 3-0 CEC”A”, ASTRADA 0-1 MADERERA.
Categoría “GRADUADOS” 4° FECHA
LIBRE ASTRADA, MADERERA 3-1 C. E. C”A”, CIRCULO MEDICO 1O- 1 LOS AMIGOS.
Fuente: El Chasqui Digital
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