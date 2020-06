Retiran el bus de “Into the Wild” de su ubicación en Alaska por problemas con turistas

Retiran el bus de “Into the Wild” de su ubicación en Alaska...

Para quienes leyeron o vieron la película de Into The Wild seguro los conmoverá esta noticia. El recordado autobús situado en el área silvestre de Alaska fue clave para la historia de Chris McCandless. Después de todo, en 1992 el joven aventurero de 24 años armó su campamento ahí, y posteriormente falleció en ese lugar después de 114 días de travesía. No estamos spoileando, está basado en una historia real.

Pero la fama de este bus y del protagonista parece que no fue del todo percibida como enseñanza por varios turistas que durante esta semana generaron incidentes en la zona. Como seguidores de la historia de McCandless, fueron hasta allí para aventurarse en la travesía y terminar dando con el vehículo. Eso provocó que las autoridades locales de Alaska lo sacaran del lugar por considerarlo un peligro público.

El autobús estaba ubicado en una zona de difícil acceso, aproximadamente a 50 km de la ciudad más cercana, y para llegar los turistas tenían que cruzar el río Teklanika, entre otras peripecias. Durante los últimos años, muchas personas tuvieron que ser rescatadas e incluso algunas murieron mientras traban de llegar al lugar. Según el Departamento de Recursos Naturales de Alaska, entre 2009 y 2017 se concretaron 15 operaciones de búsqueda y rescate de personas que iban tras la búsqueda del bus de Into the Wild.

Finalmente fue removido con un helicóptero y por ahora no está claro cuál será su destino. Después de todo, además de tener un valor sentimental para la familia de McCandless, es uno de los atractivos turísticos más importante de la zona.