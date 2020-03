Revelan cómo le conseguían mujeres a Luis Miguel después de los conciertos

La serie sobre la vida de Luis Miguel producida por Netflix, le ha dado un segundo aire al artista mexicano, que por años cultivó un perfil alejado de los fans y de divo.

Sin embargo, la serie protagonizada por Diego Boneta hizo que saliera lado más humano del “Sol de México”, lo que también generó que se comenzaran a revelar detalles y anécdotas desconocidas del artista.

Uno que comenzó a hablar de los episodios poco conocidos de Luis Miguel fue su antiguo amigo Jorge “El Burro” Van Rankin, que en el programa “Miembros Al Aire” contó cómo le conseguía mujeres después de los conciertos en la década de los 80, época en que el artista estaba en la cima de su carrera.

“Me daba mi gafete all access en Argentina y yo salía como Rey Pelé y le decía, organízate unas chavas para después aquí en el hotel y me decía ‘a ver, pendej*, yo no puedo ligar y cantar. Tú traes un gafete all access’”, señaló Van Rankin.

“El Burro”, reconoce que llegaba con una decena de mujeres a la habitación del Sol de México. “Entraba a la suite como con 20 viejas, pero no por mí, por el gafete y luego se enojaba también que por qué subía a tantas”, recordaba.

Van Rankin y fue muy cercano a Luis Miguel, hasta que una broma por teléfono hizo que no se hablaran por 20 años. Recién con la serie de Netflix los dos se volvieron a reencontrar.

