Revelaron el verdadero nombre de Baby Yoda

Noticias de esas que los más fanáticos piden; he aquí una para los de Star Wars. The Mandalorian finalmente reveló el nombre real de Baby Yoda. Ahora… cuidado con los spoilers a continuación.

En el episodio cinco de la temporada dos, titulado “Capítulo 13: El Jedi“, se reveló que el personaje conocido como Baby Yoda o The Child que tanto amamos en los 13 episodios de The Mandalorian hasta la fecha se llama Grogu.

Me when the writers decided not to name him Baby Yoda #TheMandalorian #AhsokaTano pic.twitter.com/0ONunCK5IG — Stephanie Green (@stephm_green) November 27, 2020

Los fanáticos de Star Wars en Twitter ya respondieron con reacciones encontradas. Una persona dijo: “muy buen episodio, nadie lo llamará de otra manera que no sea baby yoda después de confirmar su nombre divertido” y otra agregó: “No puedo creer que finalmente revelaron el nombre de Baby Yoda y no es Jasper. Vergüenza. #TheMandalorian ”

Y para vos, ¿suena a un Pokemon?

Baby Yoda’s real name is Grogu. That’s sounds like a Pokemon name. — RB (@richieblack) November 27, 2020

very good episode, no one’s gonna call him anything other than baby yoda after they confirmed his funny ass name — Nice-Chan (@NotVeryNiceChan) November 27, 2020