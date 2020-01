Reves para el SOEM por el pedido realizado

La Dirección Provincial del Trabajo, ex Dirección de Inspección Laboral, emitió un dictamen en el que rechaza el planteo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital y convocó a una nueva audiencia de conciliación obligatoria para el próximo jueves 16 a las 9.30. De esta manera, el SOEM deberá esperar otras dos semanas si pretende retomar las medidas de fuerza. Igualmente, la DPT advirtió a la Municipalidad que no puede hacer más descuentos.

Finalmente, el organismo provincial que conduce Diego Romero decidió no liberar a las partes en el marco del conflicto capitalino, al considerar que aún es posible un entendimiento. La semana pasada, en la última audiencia de conciliación, el SOEM pidió que se dé por concluido el proceso de negociación al considerar que la Municipalidad

había violado esa instancia al descontar los días de paro.

La Capital había advertido en diciembre que se descontarían los días no trabajados a los empleados que adherían al quite de colaboración que motorizó el sindicato. En total, fueron 16 días de paro (contando fines de semana) y el Ejecutivo solo descontó cuatro, y esa poda se hizo efectiva la semana pasada cuando los trabajadores percibieron

los haberes de diciembre. Ahora, la DPT solicitó al municipio que no realice más descuentos mientras dure la etapa conciliatoria. Esto ocurre porque, tal como adelantó El Ancasti, la Municipalidad barajaba la posibilidad de continuar con los descuentos de los días restantes junto con los haberes a cobrar en febrero y marzo, y ahora serán parte de

la negociación.

La conciliación obligatoria se mantendrá hasta el próximo lunes 20, pero en caso de que quedaran puntos por resolver o documentación por completar, la DPT está decidida a dar un prórroga por otros cinco días hábiles, con lo que el proceso concluiría el 27 de enero. El SOEM, por su parte, cuestionó los descuentos del Ejecutivo y dijo que «la misma política utilizó la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal con los docentes, y solo generó el rechazo de toda la comunidad educativa. Vamos a volver a las medidas de fuerza», advirtieron en un comunicado en las redes.