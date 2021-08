Ricky Martin hizo una llamativa confesión

Durante su última visita al programa de Ellen DeGeneres, Ricky Martin confesó que Lucía, su hija de dos años no le gusta escucharlo cantar.

“A ella le encantan los Coco Melons. Yo canto con ella, y ella dice: ‘No, no papi, no, para, para’. Y yo digo: ‘déjame cantar, quiero cantar’”, contó Ricky entre risas. “Entonces ella no me deja cantar, y esto es serio porque no me deja cantar”, aseguró.

Por otro lado, en una reciente entrevita, el cantante habló sobre su regreso a los escenarios y la posible visita a la Argentina. “Mi último concierto fue en Buenos Aires antes de que nos mandaran a la casa. La gira en Latinoamérica empieza en enero y febrero (2022) por México y después vamos bajando, pero con calma porque vamos a ir viendo cómo están las variantes (Covid). Lo importante es que todo el mundo esté saludable y no quiero exponer a la gente a este virus, vamos con calma, pero lo importante es que otra vez vamos a estar juntos”, explicó.

