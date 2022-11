La detención de Emiliano Gatti se dio en el marco de un megaoperativo realizado este martes en 15 distritos del país, que incluyó más de 70 allanamientos. La operación recibe el nombre de “Red Federal en Alerta”.

Un megaoperativo contra la distribución en internet de material de abuso sexual infantil se realizó a lo largo de este martes en 15 distritos del país: además de la Ciudad de Buenos Aires, 14 provincias nacionales fueron los escenarios en los que se realizaron más de 70 allanamientos. El saldo parcial, tras la concreción de la operación en un 67%, es de 17 personas detenidas, entre las cuales se encuentra Emiliano Gatti —un reconocido conductor de televisión de la provincia de Río Negro—, quien fue liberado en horas de la tarde según precisaron fuentes judiciales a Infobae.

Con la coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA (UFEDyCI) —a cargo de Daniela Dupuy— la operación “Red Federal en Alerta” se originó con el fin de investigar a usuarios radicados en la Argentina, que utilizaron plataformas P2P, trafican material de abuso sexual infantil a nivel nacional e internacional. El accionar en cuestión incurre en la infracción del 128 del Código Penal.

Emiliano Gatti, reconocido conductor de televisión de Río Negro

El Ministerio Público Fiscal porteño coordinó el operativo que incluyó más 70 allanamientos en todo el país, de los cuales 10 se realizaron en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Villa Lugano, Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristobal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati y Caballito.

El resto de las jurisdicciones involucradas fueron las provincia Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Rio Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán. A través de los MPF locales, el megaoperativo arrojó un resultado parcial de 8 personas imputadas en territorio porteño y —en el resto de las provincias— 17 detenidos.

El reconocido conductor de canal Diez de Roca, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a este medio, fue detenido esta mañana en su vivienda ubicada en Islas Malvinas y Tres Arroyos, El operativo fue registrado alrededor de las seis de la mañana y, tras varias horas detenido, Emiliano Gatti fue liberado aproximadamente a las 14.

Para que Gatti pudiera ser liberado, el MPF local dictó medidas cautelares para que el reconocido conductor no entorpezca la investigación mientras la Justicia avanza. En este contexto, Gatti no podrá salir del país —ni de la provincia— y deberá acercarse personalmente al MPF local para firmar la documentación correspondiente cada primer día hábil de la semana durante los próximos seis meses.

Cabe mencionar que la UFEDyCI también intervino, vía exhorto, en los allanamientos realizados en Tucumán, donde 3 personas resultaron imputadas.

Asimismo, según precisaron fuentes judiciales, se secuestraron alrededor de 2.000 dispositivos de almacenamiento de datos, entre tablets, celulares y computadoras, y se contabilizaron más de 12 mil archivos con contenidos de abuso sexual infantil, de los cuales 5 mil se encontraron en dispositivos electrónicos en CABA.

Material secuestrado en los allanamientos Material secuestrado en los allanamientos

Vale recordar que la operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA y las las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina —U.S. Department of Homeland Security—. La alianza facilitó la firma de un acuerdo —con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College— para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), “plataforma para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes”, según precisaron fuentes judiciales.

La Policía Fedreal también participó del megaoperativo La Policía Fedreal también participó del megaoperativo

En el marco de la investigación iniciada y una vez identificados los domicilios desde donde se habrían cometido las maniobras ilícitas, personal de la Unidad de Cibercrimen del CIJ envió la información de los usuarios sospechados a las autoridades correspondientes del resto del país.

Esto se realizó en virtud del “Protocolo De Intervención Urgente Y Colaboración Recíproca En Casos De Detección De Uso De Pornografía Infantil En Internet (red 24/7)” y del Acta de Compromiso Para la Constitución de La “Red Federal De Policias Judiciales Y Unidades Operativas De Investigación Criminal”, indicaron fuentes consultadas por el medio Infobae.

En lo que respecta a los allanamientos, la fuerzas que participaron en CABA fueron la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, Sección Delitos Contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, el Departamento Central de Investigación Criminal de la División Investigación de los Ciberdelitos de la Prefectura Naval Argentina, Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de Gendarmería Nacional.

Nota de Airevision