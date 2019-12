Robert Pattinson se dedicará a la pornografía si The Batman fracasa

Robert Pattinson está comenzando la producción de una película que puede definir su carrera como actor para siempre. Pattinson será el próximo Batman y ya surgieron muchas dudas y críticas sobre si es el indicado para el papel.

Son tantas las expectativas alrededor de la película y de su interpretación del personaje que el actor aseguró que si The Batman fracasa se dedicará al art house porn, un estilo de pornografía independiente y artística.

En una entrevista para The Guardian, Pattinson confesó: “Ya estoy recordando qué se siente hablar de una película que genera expectativas. Cualquier cosa que digas, la gente es de ‘¡Agh! Qué idiota’. Amigo, ni siquiera hemos empezado. Pero no hay críticas más duras hacia mí mismo que no vengan de mi. Así que no necesito preocuparme por los demás“.

The Batman ya confirmó parte de su reparto, formado por: Zoe Kravitz como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo y Jeffrey Wright como Gordon.