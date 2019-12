Robert Pattinson: “Yo, en realidad, no se actuar”

Robert Pattinson acaba de protagonizar The Lighthouse (El Faro) y está en plena producción de la nueva película de Batman, pero declaró que realmente no sabe cómo actuar.

En una entrevista con The Guardian, Pattinson dijo “Yo solo se interpretar escenas de tres formas, y me sigo poniendo nervioso en cada toma”. Además, el actor confesó que se sentía muy intimidado por su compañero de The Lighthouse Willem Dafoe: “Tiene una tonelada de energía y es intimidante”, expresó el futuro Batman.

De hecho, Dafoe contó que durante la filmación de The Lighthouse, Robert se “golpeaba a sí mismo”. Ahora Pattinson explicó el porqué: “Debido a que realmente no se cómo actuar, de alguna manera quería hacerlo real, y una de las formas en que siempre he pensado que es un poco más fácil es si sacudes tu estado físico justo antes de la acción“, reveló. “Terminas entrando en una escena con un sentimiento diferente”.