“No hay que confirmarlo. Una cantante conoce sus canciones.“Mi hijo me llamó y me dijo: ‘¡Mamá, mamá, sos tendencia en todo el mundo! Beyoncé sacó su canción y es ‘Show Me Love’ ¡y eres tendencia en todas partes!”, dijo Robin S en declaraciones a Good Morning Britain.

Sin embargo, se siente honrada de aparecer en un tema con la ex estrella de Destiny’s Child. A la pregunta de si le gustaría colaborar con Beyoncé, respondió: “Ese es siempre el sueño”, y añadió: “Este mensaje va dirigido a la propia Queen Bey, Beyoncé, a Jay-Z y a todo el equipo. Muchas gracias por darme mis flores mientras estoy viva. Me siento honrada y estoy emocionada por ver qué más puede pasar”.

‘Break My Soul’, el single principal de la próxima colección de la intérprete de ‘Single Ladies’, ‘Renaissance’, también samplea ‘Explode’ de Big Freedia.

Beyoncé lanzará su nuevo álbum el 29 de julio, y se cree que la continuación de ‘Lemonade’ (2016) caerá en varias partes. La creadora de ‘Halo’ es la portada del número de julio de British Vogue, y el editor jefe de la publicación, Edward Enninful, ha adelantado lo que está por venir de la superestrella.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))

