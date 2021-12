Se trata de los conciertos anuales de la ONG Nordoff-Robbins Music Therapy, que tuvieron lugar la semana pasada en St Luke’s Church, Chelsea, Londres. Los fondos recaudados de los muy queridos eventos anuales permitirán a los musicoterapeutas de Nordoff Robbins continuar utilizando el poder de la música para enriquecer las vidas de niños y adultos en el Reino Unido afectados por enfermedades físicas y mentales que limitan su vida, discapacidades o sentimientos de aislamiento.

The Stars Come Out To Sing At Christmas 2021 – el concierto especial en línea transmitido con orgullo apoyado por Hipgnosis Songs, todavía estará disponible hasta el mediodía del 4 de enero de forma gratuita.

Se insta a las personas a donar mientras disfrutan de un concierto lleno de diversión, organizado por los legendarios Nile Rodgers con su banda CHIC, encabezado por Sir Rod Stewart, con Imelda May y Jess Gillam, que actuaron en la Iglesia de San Lucas, y con una alineación llena de estrellas de todo el mundo que incluye Shakira, Eurythmics ,Songbook con David A. Stewart con el invitado especial Beverley Knight, Lindsey Buckingham y Enrique Iglesias ; así como actuaciones del galardonado programa de la organización benéfica del año pasado, incluidos Neil Young y Robbie Williams.

Se puede acceder al concierto en el siguiente link: carols.nordoff-robbins.org.uk

The post Rod Stewart, Nile Rodgers, Imelda May y Jess Gillam recaudan fondos para Nordoff Robbins first appeared on Metro 95.1.