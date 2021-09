Hay encuentros históricos que desearíamos haber vivido, y el de Roger Waters y John Lennon, definitivamente es uno de ellos. Es por eso que una entrevista que dio hace unos días dio que hablar, porque justamente reveló qué pasó en aquel cruce.

Sucedió en 1967, cuando todas las bandas que firmaban con EMI, grababan en los estudios de Abbey Road. Por ejemplo, Pink Floyd, banda que había cerrado su primer contrato con una disquera, y The Beatles, que estaban grabando “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Si embargo, y a pesar del gran ambiente que se generaba alrededor de los estudios, Roger Waters no lo disfrutaba: no salía a bares, ni a clubes de música para conectarse con otros músicos. Caso contrario era el de John Lennon, quien amaba hacer eso, incluso antes de saltar a la fama.

Ahora bien, si bien ambas figuras se cruzaron múltiples veces, sólo hubo una en la que pudo interactuar con él, y lo contó en una entrevista con Marc Maron.

“Solo conocí a John Lennon una vez, para mi desgracia, y era un mocoso. Era un mocoso imbécil, y yo también. Era mutuo. Éramos muy jóvenes y cada quién estaba enfocado en su arte y carrera y está bien”, recordó Waters.

“No te sabría dar una explicación clara de por qué no iba a los mismos clubs que ellos, o no me interesaba siquiera conectar con otras bandas en Abbey Road. La verdad nos dieron un deal muy pequeño para ese primer disco y toda la libertad. Así que teníamos mucho que demostrar y mi enfoque estaba en la música, no en la escena“, subrayó.

The post Roger Waters contó cómo fue la vez en la que conoció a John Lennon first appeared on Metro 95.1.