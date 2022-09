El tema que integra el exitoso segundo álbum de la banda de Manchester “(What’s the Story) Morning Glory?” y que también es conocida por ser su canción de batalla en las listas de éxitos contra ‘Country House’ de Blur en 1995, parece tener un nuevo público con niños y adolescentes participando en la tendencia.

En #RollWithIt, los usuarios de TikTok reproducen la introducción de la canción -generalmente con un sombrero de cubo o mostrando un comportamiento de “muchacho”- antes de cantar la letra “You gotta roll with it” con micrófonos improvisados sobre sus cabezas al estilo clásico de Liam.



También aparecen amigos y/o familiares sosteniendo el micrófono o rockeando con los falsos Gallagher mientras suena la melodía. En algunos clips, la gente finge pelearse antes de subir al escenario.





El mes pasado el menor de los Gallagher compartió una nueva remezcla de su tema “Diamond In The Dark” realizada por DJ Premier. La versión original de la canción aparece en el tercer álbum de estudio solista del ex cantante de Oasis, “C’mon You Know”, que salió a la venta en mayo. La versión de Premier de “Diamond…” es la primera remezcla oficial de Liam.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-

