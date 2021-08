Ronaldinho: Triste por Brasil, feliz por Messi

Ronaldinho pasó por el canal de Twitch de Ibai Llanos e hizo un genial repaso de la actualidad deportiva y las actividades del mítico “10” del Barcelona tras su retirada del fútbol. Uno de los temas que charlaron, naturalmente, fue el de la victoria de Argentina sobre Brasil en la Copa América. ¿Qué dijo?

Según reveló, tuvo sensaciones encontradas respecto de la definición en el Maracaná: “Estoy triste porque Brasil perdió, pero muy feliz por Leo, faltaba esto para él, ganar algo con la Selección. Esto es algo que me dejó muy contento. Ver a los amigos felices es algo que me pone feliz a mí”, resaltó.

Ahí fue cuando Ibai le consultó por su vínculo con la Pulga, con quien se entendió increíblemente bien en Barcelona durante casi dos temporadas. “Soy amigo de Leo. No somos de estar hablando todos los días, pero siempre que tenemos la posibilidad nos hablamos”, destacó.

En cuanto a su vínculo actual y futuro con el fútbol, Ronaldinho manifestó que no tiene intenciones de ser entrenador o de ser parte de un cuerpo técnico y hasta confesó que no mira nunca un partido entero. “Me gusta más jugar que mirar. Sí veo goles o resúmenes”. Sin embargo, admitió que disfruta más de otros deportes. “El básquet y el tenis sí me gusta mirar. La NBA es lo que más sigo”, contó.

