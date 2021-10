The Ronnie Wood Band acaba de lanzar un nuevo álbum con 18 canciones llamado “Mr Luck – A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall”.

La banda, que además de a Ronnie incluye a Mick Taylor (ex The Rolling Stones) tiene increíbles invitados especiales: Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller, y además rinde tributo a una de las principales influencias de Ronnie: el pionero del electric blues de Mississippi Jimmy Reed.

Se trata de un álbum enteramente grabado en vivo el el 1 de noviembre de 2013 en el Royal Albert Hall y cuya portada fue diseñada por el mismísimo Stone.

Fue en 1974 que Mick Taylor y Roonie se conocieron y desde allí nunca dejaron de trabajar juntos. Este álbum, producto de aquel recital, es la culminación de este vínculo. Con respecto a Mr. Luck, Ronnie señaló: “Jimmy Reed fue una de las principales influencias de The Rolling Stones y de todas las bandas que aman el blues estadounidense desde esa época hasta la actualidad. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar su vida y su legado con este homenaje”.

Este disco es el segundo de una trilogía de álbumes especiales de Wood y la banda, celebrando a los héroes musicales de Ronnie. El primero fue dedicado al trabajo de Chuck Berry con quien Ronnie estuvo de gira.

The post Ronnie Wood lanza su nuevo álbum solista first appeared on Metro 95.1.