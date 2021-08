Ronnie Wood lanzó un nuevo single con Paul Weller

The Ronnie Wood Band dio a conocer dos nuevos adelantos de la segunda entrega de su trilogía de álbumes en vivo: “Mr Luck – A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall”.

Ronnie y amigos hacen el cover del tema “Shame, Shame, Shame” de Jimmy Reed, originalmente lanzado en 1963. Manteniéndose fiel al sonido de Reed en su interpretación, se puede sentir su adoración por el músico fallecido.

The Rolling Stones incluyeron previamente esta canción (junto a otras) en sus primeros setlists al ser Jimmy Reed una de sus influencias clave. Se cree que el single “Not Fade Away” del lado B de los Stones de febrero de 1964 fue un pastiche de “Shame, Shame, Shame”. Paul Weller colabora en la canción, un gran músico que saltó a la fama con The Jam y es conocido coloquialmente como “The Modfather” por su influencia en el Mod Revival de los 80’s. Con su letra y ritmo incomparables, esta canción ha sido versionada muchas veces antes por una plétora de músicos.

The Ronnie Wood Band también compartió su interpretación de la canción instrumental de Reed “Roll and Rhumba”.Sin la distracción de las letras, los instrumentos ocupan un lugar central y la increíble musicalidad de Wood pasa a primer plano.

El álbum de 18 canciones, que será lanzado por BMG el 17 de septiembre, presenta a The Ronnie Wood Band que incluye a Mick Taylor(ex The Rolling Stones) con increíbles invitados especiales: Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller, y rinde tributo a uno de los héroes musicales e influencias principales de Ronnie: el pionero del electric blues de Mississippi Jimmy Reed.

Grabado en vivo en una noche memorable en el Royal Albert Hall el 1 de noviembre de 2013, y con una portada de álbum creada especialmente por Ronnie, Mr Luck estará disponible digitalmente, en CD, vinilo y como un hermoso vinilo azul ahumado de edición limitada.

