Rooney Mara, la mujer que hizo que Joaquin Phoenix ‘amara su jodida vida’

Joaquin Phoenix fue uno de los grandes ganadores en los recientes Globos de Oro, donde se quedó con el galardón a Mejor Actor dramático por su aplaudida interpretación de Arthur Fleck en “Joker”.

Todos pensarían que recibir un premio de esta categoría pondría a cualquiera a saltar de felicidad. Sin embargo, no es el caso de Phoenix, a quien se le vio un tanto compungido e incómodo cuando escuchó su nombre.

la reacción de joaquin phoenix al recibir el golden globe a mejor actor es algo que voy a recordar para toda la vida. pic.twitter.com/feFUqj4f4u — burbuja♡ (@powerfullwitch) January 7, 2020

La transmisión oficial mostró al actor de 45 años colocar una cara como diciendo “por qué diablos me tocó a mí”, dejando en claro que subir al escenario era algo que no le agradaba.

El protagonista de “The Master” es de una personalidad particular. No le gustan las grandes aglomeraciones y se percibe que no le agrada asistir a este tipo de ceremonias. Quedó claro en su discurso en los Globos de Oro, donde criticó a la misma industria que lo estaba premiando y le bajó el perfil a la ceremonia realizada en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills.

“We all know there’s no f—ing competition between us.” #Joker star Joaquin Phoenix shouts out to his fellow nominees while accepting his award for best actor in a drama at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLW1nz2 pic.twitter.com/PJBuRsuO8W — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2020

“A mis compañeros nominados… Sabemos que realmente no existe una puta competencia entre nosotros. Es solo un show de TV que se monta para vender publicidad”, dijo sin dejar de agradecer a sus colegas.

A pesar de su innegable talento, el actor tiene conflictos internos (por ello debe ser que siempre busca interpretar a actores fracturados y conflictuados). El propio Phoenix ha dicho que ha querido “quitarse del medio” en diferentes ocasiones.

Sin embargo, hace unos años conoció a la mujer que al parecer lo ha hecho reconciliarse con su propia vida. Se trata de Rooney Mara, actriz con la que trabajó en 2013 cuando filmaban “Her”, del director Spike Jonze.

rooney mara & joaquin phoenix in “her”. pic.twitter.com/aiOKgDP9sp — kaz. (@joaquinsjoker) January 9, 2020

Ahí Mara, conocida en el cine independiente, interpretó a Catherine, la ex esposa de Theodore, el personaje principal que está viviendo el duelo de la separación.

Pero no fue amor a primera vista. “Ella me desprecia”, fue lo primero que pensó Phoenix cuando la conoció, según reveló en una reciente entrevista a Vanity Fair. Con el tiempo descubrió que no lo despreciaba. Al igual que él, la actriz de 34 años solo era tímida.

Todos nos merecemos a alguien que nos admire del modo que Joaquin Phoenix admira a Rooney Mara #GoldenGlobes pic.twitter.com/1eCt1JpABj — 𝒄𝒂𝒓𝒎𝒆𝒏 ◟̽◞̽ (@uktommo) January 6, 2020

Pero su historia de amor no comenzó hasta 2016, donde ambos coincidieron en el rodaje de “María Magdalena”. Fue en ese momento en que se enamoraron “locamente”, según revelan sus cercanos. Aunque intentaron mantener su relación en secreto, fueron descubiertos al poco tiempo. Un año más tarde Phoenix reveló en una entrevista que se habían ido a vivir juntos.

Sus cercanos reconocen que a la pareja “no les gusta salir” y viven felices en su “propia burbuja “. Los dos son veganos y su panorama perfecto es quedarse tardes completas viendo series documentales como “The Staircase”.

Rooney Mara and Joaquin Phoenix at the Golden Globe Awards #feels

Such a powerful photo. pic.twitter.com/H16UJ8EiNy — Katherine (@Kattheclevercat) January 9, 2020

Mara logró que Phoenix pasara de querer “quitarse del medio” a decir abiertamente que “amo mi jodida vida”.

“En algún lugar, no sé dónde, hay un sucio dragón, del cual quiero desprender sus alas, amarrarlo con una manta y dormir con él para siempre. Te amo. Gracias”, fueron las palabras que le dedicó a su amada durante su discurso en los Globos de Oro.

Foto: Shutterstock