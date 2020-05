Rosalía y Travis Scott en una nueva canción: “TKN”

Es el tercer lanzamiento de Rosalía del año, y su segunda colaboración creativa junto al rapero Travis Scott. “TKN“, en palabras de los dos artistas, hace referencia a “que la confianza real solo se gana con el silencio”.

Dice Rosalía sobre “TKN”, “Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción. Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertad o el estar en comunión con los nuestros. Espero que TKN os de energía, os haga bailar y os de fuerza si estáis en momentos difíciles. Con todo mi amor <3”

En el video, que fue rodado en Los Ángeles antes del coronavirus, se puede ver a Rosalía y a Scott rodeados de niños pequeños con los que la catalana comparte confidencias, los baña, peina y juega con ellos, como si se tratara de una familia numerosa que compone una especie de mafia con niños bailarines:

“Cosas de familia no la tienes que escuchar/los capos con los capos y yo soy la mamá/ los secretos solo con quien puedas confiar/ más te vale no romper la Omertà/ hay niveles para todo en esta vida/ no jodemos con personas desconocidas/ni un amigo nuevo ni una herida/ ni un amigo nuevo ni una herida/ TKN”, parte de la letra.

Mirá el video dirigido por CANADÁ acá: