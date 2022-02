El dúo noruego ha anunciado su nuevo proyecto conceptual Profound Mysteries con una nueva “entrega” llamada “Impossible” (con Alison Goldfrapp). Acompañado de un nuevo “artefacto y visualizador” diseñado por el artista australiano Jonathan Zawada. Profound Mysteries estará disponible en su totalidad el 29 de abril.



Pero, ¿es ‘Profound Mysteries‘ un nuevo proyecto o un nuevo álbum? En general, Svein Berge & Torbjørn Brundtland lo describen como un poco de ambas cosas. “Impossible” sigue a dos entregas de Profound Mysteries publicadas anteriormente. Röyksopp lanzo el corto “(Nothing But) Ashes “ en año nuevo, y más tarde compartió “The Ladder” junto a un corto de Kasper Häggström. Alison Goldfrapp es “la primera voz humana” que aparece en Profound Mysteries.

Por su parte , sobre el proyecto , Goldfrapp declaró en un comunicado :

“Ha sido genial trabajar con los maravillosos Svein [Berge] y Torbjørn [Brundtland] de Röyksopp. Soy fan de su música desde hace años y ha sido un placer fascinante crear “Impossible” juntos. Espero que todo el mundo disfrute de este tema y ojalá que hagamos más cosas pronto”.

El último LP de estudio de Röyksopp fue editado hace 8 años atrás, “ The Inevitable End “, en el 2014, que en su momento lo anunciaron como su último disco.

Este es el tracklist :

Profound Mysteries:

01 (Nothing But) Ashes…



02 The Ladder



03 Impossible [ft. Alison Goldfrapp]



04 This Time, This Place… [ft. Beki Mari]



05 How the Flowers Grow [ft. Pixx]



06 If You Want Me [ft. Susanne Sundfør]



07 There, Beyond the Trees



08 Breathe [ft. Astrid S]



09 The Mourning Sun [ft. Susanne Sundfør]



10 Press «R»

The post ROYKSOPP ANUNCIA SU NUEVO “PROYECTO CONCEPTUAL” : PROFOUND MYSTERIES first appeared on Metro 95.1.