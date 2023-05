A la lista de precandidatos a Gobernador de Catamarca dentro de la oposición se

le sumaron nuevas figuras políticas, dado que, ya sea por decisión propia o por

anhelo de otros dirigentes, en la jornada de ayer se incluyó dentro de la misma a

referentes de Juntos por el Cambio (JxC).

Uno de ellos fue el diputado nacional y dirigente de CC-ARI Rubén Manzi, quien

sostuvo respecto a su precandidatura a Gobernador: “A mí me gustaría, no por

una cuestión de gustos, sino porque me vengo preparando, me siento con el

equilibrio suficiente, con la experiencia y la capacidad suficientes para aspirar a

ser gobernador de Catamarca”.

Luego, tras sostener que no se trata de un “capricho personal”, expresó que su

anhelo lo expondrá ante los demás integrantes de Juntos por el Cambio.

Asimismo, precisó que dentro del diálogo con los demás miembros del frente

opositor, se buscará generar una alternativa “potente”, que pueda enfrentar al

oficialismo que encabeza el gobernador Raúl Jalil.

En declaraciones a La Brújula, Manzi dijo que esto es para que puedan brindarles

a los catamarqueños y catamarqueñas “un plan de gobierno y de acción para que

Catamarca salga del estancamiento en el que está y tengamos un gobierno más

transparente y decente, donde no haya negocios que hacen algunos y otros se

quedan mirando”.

Recordemos que días atrás aparecieron panfletos en los cuales se podía ver al

diputado nacional Rubén Manzi, al diputado provincial y dirigente del PRO Enrique

Cesarini y el jefe de Gobierno de CABA y precandidato a presidente, Horacio

Rodríguez Larreta