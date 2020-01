Russell Crowe muestra el ‘antes y después’ de su granja tras los incendios de Australia

Australia ha debido combatir los incendios forestales más destructivos del último tiempo. Desde que se iniciaron en septiembre de 2019, las llamas han consumido miles de hectáreas y han cobrado la vida de 30 personas y más de 1.000 millones de animales han muerto.

Uno que ha combatido los incendios ha sido el actor Russell Crowe, quien tiene una finca de 400 hectáreas en Nueva Gales de Sur, una de las zonas más afectadas por los incendios.

Tras semanas combatiendo el fuego, el actor de 55 años compartió fotografías del “antes y después” de su granja tras los incendios forestales. “Mi granja hace 10 semanas tras el paso del fuego y esta mañana después de un fin de semana con mucha lluvia”, escribió en su cuenta de Twitter.

My place 10 weeks ago after the fire had gone through, and this morning after a big weekend of rain. pic.twitter.com/oOWz0gG5hp

Sent this to a friend. Thought I’d share with you too . Fires still burning , logs smoking everywhere you look.

Got halfway to where we were trying to get to, will try again in the morning when it’s cooler. pic.twitter.com/eCjR8QXXMm

— Russell Crowe (@russellcrowe) November 25, 2019