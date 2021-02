Saadi defendió las PASO aunque consideró que por la pandemia del coronavirus podrían suspenderse

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, opinó sobre la discusión nacional sobre si

deben o no desarrollarse las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias (PASO) este año. En este sentido, el alcalde remarcó que siempre

defendió el sistema electivo, aunque consideró que podría suspenderse ante la

situación sanitaria. Además, y por otro lado, anticipó que durante la semana próxima

firmará un convenio con Aguas de Catamarca para determinar las responsabilidades

del bacheo.

En diálogo con Radio Valle Viejo el jefe comunal aseguró que es “un defensor de las

PASO, primero porque democratiza los partidos, le da mayor oferta electoral a la

ciudadanía, le permite a un ciudadano que quiera presentarse en la elección poder

hacerlo y hoy tenemos intendentes y concejales que son producto de las PASO”.

Saadi insistió en que siempre defendió el sistema de selección de candidatos más

allá de que puede mejorarse la ley, “ver si es obligatoria o no, ver si cuando un

partido presenta una lista única evitar que vaya a las PASO”, entre otras. “Para mí, no

hay que eliminarlas, pero si las PASO implicaran un riesgo sanitario, podríamos

comenzar a analizar y ver su suspensión. En lo posible, si fuese yo, esperaría,

porque soy un defensor del sistema”, remarcó.

Por otra parte, adelantó se prevé para la semana próxima “firmar un convenio con

Aguas de Catamarca. Cuando rompan las calles, que bacheen ellos, nosotros vamos

a proveer el asfalto”.