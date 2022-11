PARA «TENER CLARIDAD SOBRE LO QUE SE ELIGE»

Ratificó que, a su criterio, no es conveniente celebrar comicios nacionales, provinciales y municipales en forma simultánea.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, reiteró su opinión contraria a la «simultaneidad» de las elecciones nacionales, provinciales y municipales y recordó que la Carta Orgánica le otorga «la prerrogativa de desdoblar las elecciones para cargos municipales».

«Todos, oficialistas y opositores, se llenan la boca de federalismo, pero no se atienen al artículo 122 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias se dan sus propias instituciones y eligen sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios sin intervención del Gobierno federal. A mí no me parece saludable ir a pedir permiso a los dirigentes en Buenos Aires», advirtió en diálogo con El Ancasti.

Para Saadi, «la simultaneidad desdibuja la agenda local y concentra la atención en lo nacional, primero, luego en lo provincial y por último en lo municipal».

«Esto lo digo a título personal. Tenemos que bregar por la transparencia de las elecciones en el sentido de que se ponga a consideración de los electores una agenda clara y candidatos comprometidos con esos contenidos. Sino, hay mucho margen a la confusión, lo nacional concentra toda la atención y se produce una suerte de voto arrastre, divorciado de los temas locales. En mi opinión, eso es inconveniente», explicó.

El intendente puso como ejemplo la Constitución provincial de Santiago del Estero, a la que calificó como una de «las más modernas del país».

«En Santiago, por imperio constitucional, los comicios provinciales se hacen separados de los nacionales, y los municipales separados de los provinciales. De este modo, la sociedad tiene perfectamente claro qué está votando en cada instancia. A mi entender, tendríamos que discutir este tipo de cuestiones, para que la gente tenga claro qué es lo que está votando», argumentó.

No es la primera vez que el intendente se pronuncia a favor del desdoblamiento electoral, pero en esta oportunidad sus manifestaciones se dan en contraste con la decisión de hacer las elecciones provinciales en octubre, junto con las nacionales, que el gobernador Raúl Jalil habría tomado tras una serie de reuniones con otros mandatarios, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. A los dos últimos encuentros asistió acompañado por la senadora nacional Lucía Corpacci.

Saadi volvió a expresar también su predilección por las PASO para la definición de candidaturas.

«Todo es perfectible y estoy dando mi opinión personal. Entiendo que lo mejor, más allá de esta coyuntura particular, es separar cada instancia para dotar de claridad a los procesos electorales y que la atención y la discusión política se concentren en los temas concretos que están en juego, sin mezclar asuntos nacionales con los provinciales y municipales. Eso contribuiría al federalismo y a las autonomías municipales, y robustecería la legitimidad de los candidatos. Tenemos que poner más atención en la gente», concluyó.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Saadi recordó que puede convocar a elecciones municipales por separado se publicó primero en Catamarca Provincia.