Saadi: Unos 6.000 precarizados de la Capital tendrán bono de $2.000

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, anunció un bono extraordinario de $2.000 para 6.000 trabajadores precarizados. Este extra, que se pagará por única vez y estará disponible mañana, alcanzará a los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y los contratados que perciban menos de $20.000. Según informó la Municipalidad, esto representa una erogación cercana a los $9 millones y apunta a reactivar la actividad económica. También anunció otras mejoras laborales.

“Es un aporte especial que implica un gran esfuerzo, pero la decisión es acompañar a quienes menos cobran con una ayuda especial, y este mismo sábado tendrían acreditado el dinero. Buscamos contribuir a las economías familiares y dar un paso hacia la equidad con quienes trabajan y no perciben el sueldo anual complementario”, señaló Saadi.

“En un año sumamente complejo por las razones que todos conocemos, logramos cumplir con el compromiso de abonar los sueldos y aguinaldo en tiempo y forma, y a partir de una administración muy austera y responsable podemos también confirmar este bono”, señaló el mandatario, en un comunicado que difundió el municipio.

Por otra parte, Saadi destacó que en otros puntos del país el aguinaldo se liquidó en cuotas, y remarcó que la Capital está pagando también un adelanto de paritarias: “Fuimos el primer municipio en otorgar este ítem, que son $2.000 a cuenta de futuros aumentos”, dijo. Se trata de un acuerdo al que habían llegado en febrero tras cerrar el conflicto con el SOEM.

Otras mejoras

Por otra parte, la Municipalidad anunció que los beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja cuentan con un nuevo seguro civil de accidentes laborales, con cobertura médica las 24 horas ante casos de urgencia y la posibilidad de ir a consultorios externos por emergencias.

En ese sentido, tienen una cobertura de farmacia de hasta $50.000 con un adelanto inmediato de $10.000, y en caso de fallecimiento se abonará al familiar o persona designada por el beneficiario una suma de $150.000.

“Se trata de beneficios que brindan tranquilidad a los trabajadores y les permiten acceder a condiciones de seguridad que hasta aquí no se les ofrecían. Personalmente había asumido el compromiso de igualarlos en estos derechos porque lo considero un acto de estricta justicia”, expresó el Intendente.

“En conjunto, asumimos la responsabilidad de gobernar la ciudad procurando no desatender a ningún sector en este contexto tan singular. Nos ocupamos desde la ayuda social directa a quienes se encuentran en situación más vulnerable, hasta las diferentes áreas del personal municipal. Pero no debe olvidarse que también implementamos

un fuerte esquema de apoyo al sector privado, emprendedores, comerciantes y familias que tienen acceso a nuevos programas de nuestra Caja de Crédito”, expresó.

“Repensar la ciudad”

En diálogo con Mañana Central, Radio Ancasti, el Intendente destacó que la situación extraordinaria que desató la pandemia es “una oportunidad histórica para repensar la ciudad”. “Es un momento en el que hay que tomar decisiones y nosotros estamos trabajando en una ciudad más amigable para el peatón. Creo que tenemos que

pensar si queremos una ciudad para el auto o para el peatón, y tenemos que incentivar el distanciamiento del peatón, el uso de las bicicletas; y por eso estamos trabajando y haremos bicisendas, vamos a ensanchar veredas y peatonalizar algunos sectores. Queremos reconvertirnos en una ciudad más amigable e inteligente”, remarcó.