Será una edición remasterizada de una actuación de Prince en 1985, que se publicará en CD, Blu-ray y formatos digitales.

La grabación original fue capturada en 1985 durante la legendaria gira Purple Rain. La actuación, que tuvo lugar el 30 de marzo en Syracuse (Nueva York), fue retransmitida a millones de personas en directo vía satélite y recogida en la correspondiente película del concierto, también titulada Prince and the Revolution: Live. Ahora ha sido completamente remasterizada y mejorada digitalmente. Llega el 3 de junio, disponible por primera vez en formato CD, vinilo y Blu-ray.

“Al volver a escuchar ese concierto en Siracusa, pienso: ‘Vaya, sonamos como un tren de mercancías que sale de la nada’”, dijo BrownMark, de Revolution, en un comunicado de prensa. “Fue muy potente. He estado en muchos conciertos y nunca he visto nada parecido”.

El vídeo original del set de Prince & The Revolution ha sido reescaneado, restaurado y con corrección de color, mientras que las bobinas maestras de audio multipista originales han sido remezcladas y remasterizadas en vídeo Blu-ray con estéreo seleccionable, surround 5.1 y Dolby Atmos. El ingeniero de grabación de Prince, Chris James, remezcló el audio original, que fue descubierto recientemente en la cámara acorazada de Prince en Paisley Park, donde había permanecido durante tres décadas. La edición de audio de Prince and the Revolution: Live se publicará como un conjunto de 3xLP, y en un 2xCD, y un conjunto de Blu-ray, así como en plataformas digitales.

También estará disponible una edición de lujo para coleccionistas del lanzamiento. La versión ampliada incluirá el audio remezclado y remasterizado prensado en tres LP de color, la edición en CD, el vídeo en Blu-ray, un libro de 44 páginas con fotos nunca vistas de la gira de Purple Rain, nuevas notas de presentación y mucho más.

