Salió a pasear con la perra y lo degollaron en la cuadra de su casa

Desde la familia Grilli lamentamos profundamente el fallecimiento de Alan Bopp, que nos acompañó desde que tenía 13 años, formando parte del primer equipo que debutó en liga para 710 hasta el 3er puesto obtenido con mayores en 2019. En lo particular estoy muy, muy, muy triste. Gracias Alan x el cariño, la humildad y la lealtad de todos estos años acompañándonos. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus seres queridos…