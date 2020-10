Salió de las drogas y con mensajes busca ayudar a otros jóvenes

Sergio Barrionuevo, es un joven catamarqueño que fue adicto a las drogas por muchos años y que logró salir. Ahora, además de dar mensajes de aliento y superación a través de las redes sociales, también encontró en el arte la posibilidad de poder salir adelante, ya que pinta y vende cuadros con frases de superación.

Sergio, que tiene 26 años, dialogó con EL ANCASTI acerca de cómo fue su experiencia de vida y cómo se esforzó para escaparle a las adicciones. Su meta es poder lograr que los chicos puedan salir también de ese mundo.

“Salvé varios chicos de las drogas hablándolos, contándoles mis experiencias”, aseguró. Contó que de chico su madre lo abandonó y que pasó por hambre y frío al vivir en la calle. “Caí en las drogas, quise atentar contra mi vida.

Cuando quise cambiar mi mamá me corrió de mi casa porque en mi casa todos se drogaban y no querían cambiar ellos. Así yo más me caía porque terminaba consumiendo. Quise atentar contra mi vida, no pude y a partir de ahí hice un click porque le hice una oración a Dios y le pedí que me ayude”, relató.

Sergio pasó varias noches de su adolescencia en la plaza de La Estación, (25 de Agosto). “Busqué ayuda en muchos lados y me cerraron las puertas”. Respecto a los daños que le generó su adicción, contó que “la droga me

llevó a perder a mi familia, soy papá de dos nenas, perdí trabajos, cosas materiales”.

Recordó que esa noche en la que hizo el “click” y empezó su cambio, tenía mucho hambre, dado que no había comido en todo el día y en una noche lluviosa “le pedí a Dios que me ayude a dejar esa porquería que es la droga”.

Y casi como describiendo un milagro, aseguró que a partir del día siguiente dejó su adicción. Sergio aseguró que si bien empezó a leer la Biblia para empezar a salir de su adicción no concurrió a ninguna iglesia, sino que él solo empezó a interiorizarse sobre el mensaje de Dios.

“Me propuse a mí mismo cambiar y un día me senté en una mesa y me puse a escribir todo lo que sentía, y luego lo empecé a subir a las redes sociales. Primero recibí críticas de la gente que me decía ´no creo que vaya a cambiar´ y ya pasaron 2 años sin drogarme y cambié”, indicó Sergio respecto a cómo hizo para salir de ese mundo.

“Mi mensaje para la gente es que se puede salir. Empecé a escribir poesías y a hacer cuadros. Y ahora mucha gente me dijo que gracias a mis mensajes salió adelante y que sería bueno difundirlo”, recalcó.

Para poder realizar los cuadros, realizó “changas”, y diferentes trabajos temporales para poder comprar los materiales. “Mi emoción más grande fue que por facebook se contactó una persona desde Estados Unidos interesada en comprar mi cuadro, fue algo muy lindo”, describió.

“No me metí en ningún grupo de ayuda para las personas adictas, sino que lo hice solo porque cuando intenté pedir ayuda se me cerraron muchas puertas. Mi mensaje ahora es para poder salvar a los chicos. Me gusta contar mi historia para que los chicos tomen conciencia de lo que puede causar”, aseveró.

Actualmente, Sergio vive en la casa de un amigo y de a poco puede comprar sus cosas para poder salir adelante mediante los trabajos que hace, además de poder volver a ver a sus hijas.

Por último, dejó un mensaje para los jóvenes y la sociedad: “La juventud está tomando malas decisiones, no necesitamos una juventud perdida en las adicciones, necesitamos una juventud con disciplina, enfoque y dirección.

Con amor propio, cada joven se puede salvar y formar un destino mejor. Esto no es culpa del Gobierno ni de las iglesias, la edificación viene de adentro de casa: A los padres que sean pilares de sus hijos y no dedos juzgadores. Amen a la juventud, no la maten, seamos unidos”.